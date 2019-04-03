أفخم مقصورات الطائرات لأفضل شركات الطيران في العالم

وتصدرت القائمة، الخطوط الجوية السنغافورية "Singapore Airlines"، وتلتها في المرتبة الثانية شركة الخطوط الجوية القطرية "Qatar Airways"، وفي الثالثة الشركة التايوانية "EVA Air".
كما جاءت ضمن الخمسة الأوائل: شركة الطيران الإماراتية "Emirates Airlines" واليابانية "Japan Airlines".
ومن بين أفضل 10 شركات طيران، حسب الموقع، شركة الأمريكية "Southwest Airline"، والخطوط الجوية البرازيلية "Azul"، وطيران نيوزيلندا "Air New Zealand"، شركة الطيران البريطانية منخفضة التكلفة "Jet2.com"، والخطوط الجوية اليابانية "All Nippon Airways (ANA)".
وتم تكريم ركاب الطيران الإماراتي لأفضل مقصورة من الدرجة الأولى، والخطوط الجوية القطرية لأفضل مقصورة لدرجة رجال الأعمال، وخطوط الطيران النيوزيلندي والخطوط الجوية السنغافورية لأفضل درجة اقتصادية واقتصادية متميزة، على التوالي.
ومن بين شركات النقل الجوي الروسية، حصلت شركة الطيران الروسية "روسيا" (Россия)، وهي الشركة الفرعية التابعة لشركة الطيران الروسية "أيروفلوت"، على لقب الأفضل بين شركات الخطوط الجوية الروسية.
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