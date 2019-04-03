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12:31 03 أبريل/ نيسان 2019
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    أفخم مقصورات الطائرات لأفضل شركات الطيران في العالم

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    • صالون طائرة تابعة لشركة الطيران Singapore Airlines
    • صالون طائرة بوينغ 777 تابعة لشركة الطيران Qatar Airways
    • صالون طائرة تابعة لشركة الطيران EVA Air
    • صالون طائرة Airbus A380-800 تابعة لشركة الطيران Emirates Airline
    • صالون طائرة Airbus A350 XWB تابعة لشركة الطيران Japan Airlines
    • صالون طائرة تابعة لشركة الطيران Southwest Airline
    • صالون طائرة Embraer 190 لشركة الطيران Azul Linhas Aéreas Brasileiras
    • صالون طائرة Beechcraft 1900 لشركة الطيران Air New Zealand
    • صالون طائرة بوينغ 737 لشركة الطيران Jet2
    • صالون طائرة بوينغ 777-381 لشركة الطيران All Nippon Airways
    © AFP 2019 / Roslan Rahman
    صالون طائرة تابعة لشركة الطيران "Singapore Airlines"

    نشر موقع "تريب أدفايزر" (TripAdvisor) قائمة بأفضل شركات الطيران في العالم لهذا العام، بناء على تقييم المستخدمين والزبائن.

    وتصدرت القائمة، الخطوط الجوية السنغافورية "Singapore Airlines"، وتلتها في المرتبة الثانية شركة الخطوط الجوية القطرية "Qatar Airways"، وفي الثالثة الشركة التايوانية "EVA Air".

    كما جاءت ضمن الخمسة الأوائل: شركة الطيران الإماراتية "Emirates Airlines" واليابانية "Japan Airlines".

    ومن بين أفضل 10 شركات طيران، حسب الموقع، شركة الأمريكية "Southwest Airline"، والخطوط الجوية البرازيلية "Azul"، وطيران نيوزيلندا "Air New Zealand"، شركة الطيران البريطانية منخفضة التكلفة "Jet2.com"، والخطوط الجوية اليابانية "All Nippon Airways (ANA)".

    وتم تكريم ركاب الطيران الإماراتي لأفضل مقصورة من الدرجة الأولى، والخطوط الجوية القطرية لأفضل مقصورة لدرجة رجال الأعمال، وخطوط الطيران النيوزيلندي والخطوط الجوية السنغافورية لأفضل درجة اقتصادية واقتصادية متميزة، على التوالي.

    ومن بين شركات النقل الجوي الروسية، حصلت شركة الطيران الروسية "روسيا" (Россия)، وهي الشركة الفرعية التابعة لشركة الطيران الروسية "أيروفلوت"، على لقب الأفضل بين شركات الخطوط الجوية الروسية.

    الكلمات الدلالية:
    بوينغ777, بوينغ, طائرة, سنغافورة, البرتغال, الإمارات العربية المتحدة, قطر
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