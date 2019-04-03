أفخم مقصورات الطائرات لأفضل شركات الطيران في العالم

من ناحية الموضة، كانت آسيا، ومنذ فترة طويلة، في منافسة على قدم وساق مع الغرب، وفي بعض الأحيان حتى تتجاوزه. خلال أكثر من عشرين عامًا على "أسبوع الموضة"، أصبح أسبوع الموضة في الصين حدثًا بارزًا في صناعة الأزياء العالمية ومنصة معترف بها دوليًا لعرض أحدث مجموعات الأزياء للمصممين الآسيويين.