انطلاق أولى تدريبات العرض العسكري بمناسبة عيد النصر

حيث شارك جنود الجيش الروسي، والحدات العسكرية المختلفة، في تدريبات القسم البري من العرض العسكري بمناسبة عيد النصر، الذي يصادف يوم 9 مايو/ أيار.
وإليكم أفضل صور التقطت بعدسة المصور الصحفي أليكسي كودينكو
انطلقت أولى بروفات العرض العسكري بمناسبة عيد النصر، في الميدان العسكري ألابينو في ضواحي موسكو.
حيث شارك جنود الجيش الروسي، والحدات العسكرية المختلفة، في تدريبات القسم البري من العرض العسكري بمناسبة عيد النصر، الذي يصادف يوم 9 مايو/ أيار.
وإليكم أفضل صور التقطت بعدسة المصور الصحفي أليكسي كودينكو
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