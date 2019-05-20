نجمات السجادة الحمراء في مهرجان كان

افتتح أحد أكبر المهرجانات الدولية للسينما، مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ72، يوم 14 مايو/ أيار على ساحل الريفييرا الفرنسية.

لمدة 12 يومًا، يجب على لجنة التحكيم تقييم 21 فيلمًا من مختلف البلدان.

ولا يُخفى عن المهرجان أجمل الإطلالات التي ظهرت فيها نجوم السينما والتلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي من مختلف البلاد.

يستمر الحدث في الفترة من 14 إلى 25 مايو/ أيار.