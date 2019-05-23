"السماء الصافية"... مسابقة قوات الدفاع الجوي الروسية

وأقيمت المسابقة ، في ميدان التدريب العسكري لقوات الدفاع الجوي التابع للجيش الروسي في مدينة ييسك، في إقليم كراسنودار.
"تشيستويه نيبو" تعني بالروسية: السماء الصافية أو النظيفة.
وإليكم نبذة مصورة للأسلحة التي شاركت في المسابقة.
أقامت القوات المدفعية التابعة للدفاع الجوي الروسي، مسابقة "تشيستويه نيبو" للألعاب العسكرية الدولية - 2019 في كراسنودارسكي كراي.
وأقيمت المسابقة ، في ميدان التدريب العسكري لقوات الدفاع الجوي التابع للجيش الروسي في مدينة ييسك، في إقليم كراسنودار.
"تشيستويه نيبو" تعني بالروسية: السماء الصافية أو النظيفة.
وإليكم نبذة مصورة للأسلحة التي شاركت في المسابقة.
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