"النجمة العسكرية السوداء"... عرض أزياء فريد في موسكو

تم حفل عرض الأزياء بحضور رئيس شركة العلامة التجارية "بلاك ستار" (Black Star) تيمور يونسوف المعروف باسم تيماتي (Timati)، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسية في موسكو.

وفقًا لتيماتي، فإن فريقه كان يعد مجموعة الأزياء هذه منذ أكثر من ستة أشهر مع متخصصين من شركة الأزياء العسكرية "أرميا روسيي" (الجيش الروسي). وضعوا القيم المشتركة لصناعة الأزياء: "القيادة، والوطنية، والاهتمام بالتفاصيل والثقة الكاملة في كل خطوة جديدة".

في المعرض، أهدى تيماتي وزير الدفاع سيرغي شويغو سترة لعلامته التجارية.