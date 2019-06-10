رمال تشارا الذهبية...صحراء في قلب سيبيريا

الصحراء، لربما آخر ما يتوقع أن يتجه إليه السياح لقضاء إجازته.

هل كنت تعلم أنه يوجد صحراء في روسيا؟ بل وفي سيبيريا أيضا؟

تقع صحراء تشارا (أو رمال تشارا) وسط سيبيريا، في شرق وشمال شرق روسيا. وتغطي الرمال الذهبية 11% من الأراضي وتبلغ مساحتها 2850 هكتارا.

مخطئ من يعتقد أن صيف سيبيريا بارد. فحرارة الصيف دافئة نسبيا ويمكن أن تتجاوز 15 درجة مئوية.

تعتبر هذه الصحراء ظاهرة طبيعية استثنائية في العالم، حيث تقع الرمال وسط الوديان والأنهار وتحيط بها الغابات الخراء والجبال المغطاة بالثلوج.

ينتقل السائح من منطقة جغرافية شتوية إلى منطقة صحراوية في دقائق معدودة، وبذلك يصبح شاهدا على الصيف والشتاء معاً — وهذا من أكثر ما يطبع في ذاكرة السياح.