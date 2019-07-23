المشروع الروسي للسفن السياحية في القطب الشمالي

شارك في المهرجان العالمي للرسم على الجسم 22 فنانا من 50 دولة من مختلف أنحاء العالم في مدينة كلاغنفورت، النمسا، في نهاية الأسبوع الماضي لإظهار مهاراتهم وخيالهم، والمنافسة للحصول على الجائزة.