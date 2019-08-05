عرض أزياء للقطط... قطط بأزياء فرعونية وليس هذا فقط

جرى عرض الأزياء السنوي "كات فاشن" في مانهاتن بنيوريوك، حيث ظهرت حيوانات أليفة ناعمة في ملابس غير اعتيادية للقطط.

في هذا الحدث، تم تقديم حيوانات أليفة ترتدي أزياء مبهرة. حيث ظهرت القطط في صور الملكات المصريات، والأجداد الشرقيين، وحتى أبو الهول.

أقيم عرض الأزياء كجزء من حدث خيري. شارك فيه أكثر من 20 قطا.