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18:44 28 أغسطس/ أب 2019
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    فلسطين ولبنان من ضمنها... الفعاليات الأكثر إثارة دخلت موسوعة "غينيس"

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    • إدوارد نينو هرنانديز، 24 عاما، من كولومبيا، يُعرف بأنه أصغر رجل في العالم، 2010
    • لي ريدموند، صاحبة الرقم القياسي لـأطول الأظافر في العالم، 2006
    • صليب الدومينيك للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة سانت توماس، والذي تم تضمينه في كتاب غينيس للأرقام القياسية عام 2011
    • أكبر صحن فلافل في بيروت ليسجل رقما قياسيا عالميا جديدا، 2010
    • بيضة دجاج عملاقة تزن 170 جرامًا من جورجيا ،دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، عام 2010
    • أطول لوح لركوب الأمواج في العالم، يركبه 47 شخصا، ساحل غولد كوست في أستراليا، عام 2005
    • أطفال يطلقون الطائرات الورقية (7200 طائرة) في محاولة لتحطيم الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد من الطائرات الورقية التي يتم إطلاقها في وقت واحد، بيت لاهيا، قطاع غزة عام 2010
    • قام حوالي 31 ألف طالب ومدرس وخريج من جامعة الفلبين للفنون التطبيقية بإنشاء قوس قزح بشري في حديقة مانيلا المركزية، الفلبين عام 2004
    • صاحبة أكبر عدد من الـ بيرسينغ، إلياين دافيدسون من البرازيل، 2004
    • الأخوات الذكور في ملبورن على وشك الانضمام إلى باقي مسيرة لـأكبر عدد من الناس يركضون مرتدين الكعب العالي، عام 2010
    • بريان بيرغ يخرب مدينة صنعها من ورق اللعب (218،792 ورقة) لمبنى الكازينو والفندق في ماكاو، عام 2010
    • الكولومبي كزافييه زاباتا يركب الدراجة الهوائية على سلالم منطقة بيدرا ديل بينول في غواتاب، كولومبيا عام 2010
    • أكبر رسم ثلاثس الأبعاد يبلغ طوله 105 أمتار في لندن، عام 2011
    • لاعبة الجمباز الألمانية يوهانا كفاس، مدرجة في كتاب غينيس للأرقام القياسية كأكبر لاعبة جمباز محترفة في العالم، عام 2012
    • أديلي فوكسور ينام على حبل معلق في الهواء بعد مسيرة دامت شهرين في بكين،عام 2010
    • صاحبة أكبر عدد من رسوم التاتو (95% من الجسم) في العالم، جوليا غنوز في الولايات المتحدة، نيويورك 2011
    © AP Photo / William Fernando Martinez
    إدوارد نينو هرنانديز، 24 عاما، من كولومبيا، يُعرف بأنه أصغر رجل في العالم، 2010

    أكثر الشخصيات والفعاليات المثيرة للاهتمام من مختلف أنحاء العالم التي دخلت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

    يذكر أن أول كتاب لموسوعة "غينيس" تم إصداره لأول مرة في 27 أغسطس/ آب عام 1955.

    الكلمات الدلالية:
    موسوعة غينيس
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