الأكثر جاذبية... أين توجد أجمل فتيات روسيا؟

قدم موقع البوابة السياحية "TurStat" بمناسبة اليوم العالمي للجمال، الذي يحتفل به في 9 سبتمبر/ أيلول، تصنيفا لأكثر النساء جاذبية في المدن الروسية.

تصدرت مدينة موسكو القائمة، حيث صوت 23% من المشاركين في استطلاع حول أجمل فتيات روسيا. تلتها في المرتبة الثانية مدينة سان بطرسبورغ، التي اختارها 10% من المشاركين في الاستطلاع، وحصلت نوفوسيبيرسك وروستوف نا دونو على 6% من الأصوات لكل منهما، حاصلين بذلك على المركزين الثالث والرابع.

واحتلت كل من يكاترينبورغ (5%)، قازان (5%)، كراسنويارسك (5%)، سمارة (5%)، وحصلت على 4% كل من مدن كراسنودار وسوتشي وأومسك وأوفا.

وختمت قائمة التصنيف المدن الحاصلة على 3% كل من فولغوغراد وفورونيج وكالينينغراد ونيجني نوفغورود وإركوتسك وبيرم.