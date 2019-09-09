الأكثر جاذبية... أين توجد أجمل فتيات روسيا؟

تصدرت مدينة موسكو القائمة، حيث صوت 23% من المشاركين في استطلاع حول أجمل فتيات روسيا. تلتها في المرتبة الثانية مدينة سان بطرسبورغ، التي اختارها 10% من المشاركين في الاستطلاع، وحصلت نوفوسيبيرسك وروستوف نا دونو على 6% من الأصوات لكل منهما، حاصلين بذلك على المركزين الثالث والرابع.
واحتلت كل من يكاترينبورغ (5%)، قازان (5%)، كراسنويارسك (5%)، سمارة (5%)، وحصلت على 4% كل من مدن كراسنودار وسوتشي وأومسك وأوفا.
وختمت قائمة التصنيف المدن الحاصلة على 3% كل من فولغوغراد وفورونيج وكالينينغراد ونيجني نوفغورود وإركوتسك وبيرم.
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