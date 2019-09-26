أفضل أعمال مسابقة المصور البيئي لعام 2019

تسلط مسابقة "المصور البيئي لهذا العام" الضوء على أهم القضايا البيئية على كوكب الأرض، التي تحتفي أيضا بقدرة المنافسة لدى الكائنات الحية وقدرة الإنسان على البقاء والتجدد، الأمر الذي يبعث فينا الأمل جميعا - أننا نستطيع التغلب على تحديات الحياة بشكل دائم.

تدعم مسابقة المصور البيئي لهذا العام المناشدة العاجلة للأمم المتحدة فيما القضايا البيئية الهامة، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاعتراف بالطبيعة المتشابكة للتنمية، والحد من الفقر وتحقيق المساواة، وتوفير الأمن، والعمل على (تحسين) المناخ - أي بذل جهد لم يسبق له مثيل في جميع قطاعات المجتمع لمعالجة القضايا التي تم تحديدها في زمننا هذا.

وتشجع المسابقة على مشاركة المتنافسين بأعمالهم المصورة التي تمتاز ليس فقط بالجمال؛ بل وبالمعاصرة والإبداع الفوتوغرافي، بحيث تتحدث الصور عن أهم قضايا البيئة في عصرنا، والتي بدورها ستلهم الناس في جميع أنحاء العالم في الاعتناء ببيئتنا وأخذ المسؤولية عن أفعالهم.