البندقية تغرق ولبنان يقاوم... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"

إليكم أكثر الصور إثارة لهذا الأسبوع ـ البندقية تغرق في فياضانات كارثية ولكن هذا لا يوقف السياح، وتصاعد التوتر في بوليفيا، وتطورات في لبنان، واستمرار احتجاجات هوتغ كونغ، هذا وغيره تجدونه في ألبوم "صور الأسبوع من "سبوتنيك"...
نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي: لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.
إليكم أكثر الصور إثارة لهذا الأسبوع ـ البندقية تغرق في فياضانات كارثية ولكن هذا لا يوقف السياح، وتصاعد التوتر في بوليفيا، وتطورات في لبنان، واستمرار احتجاجات هوتغ كونغ، هذا وغيره تجدونه في ألبوم "صور الأسبوع من "سبوتنيك"...
أعلنت لجنة الحكام في مسابقة "مصور الطبيعة لعام 2019" النتائج؛ وحصل الفائزون على جوائزهم نهاية الأسبوع الماضي في مهرجان صور الطبيعة في هولندا.
نشرت بوابة الموقع الإلكتروني "أوبلاكو ميل رو" (Oblako Mail.ru) قائمة بالمدن والأماكن الأكثر أهمية وإثارة لدى المواطنين والسياح في روسيا.
مع اقتراب عام 2020، بدأ العديد من محبي السفر والمغامرات في التخطيط لجدول سفرهم. إذا كنت جديدًا في هذا الموضوع، أو لم تحسم رأيك بعد، فإليك قائمة تضم 10 دول تستحق التفكير والدراسة.
نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي: لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)