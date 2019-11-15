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16:42 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    البندقية تغرق ولبنان يقاوم... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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    • سياح على ساحة سان ماركو خلال فياضانات في البندقية، 8 نوفمبر 2019
    • جدارية - رسم غرافيتي للزعينم السوفيتي بريجنيف وقائد جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية) إريش هونيكر على الجزء المتبقى من جدار برلين (East-Side Gallery)، حيث يتجمع المواطنون والسياح بمناسبة مرور الذكرى الـ 30 لإسقاط الجدار.
    • كلب على أنقاض منزل بعد زلزال وقع في حي روفيير في لو تيل في جنوب شرق فرنسا، 12 نوفمبر 2019
    • راقصة باليه يكاتيرينا شيبولينا خلال حفل أقيم على شرف الفنانة السوفيتية الشعبية، الملحنة ألكسندرا باخموتوفا على مسرح بولشوي (المسرح الكبير) في موسكو
    • الرئيس فلاديمير بوتين خلال حفل أقيم بمناسبة عيد ميلاد الفنانة السوفيتية الشعبية، الملحنة ألكسندرا باخموتوفا على مسرح بولشوي (المسرح الكبير) في موسكو
    • أفراد القوات الخاصة في مصلحة السجون الفيدرالية الروسية خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ29 لتأسيس القوات الخاصة القائمة بالمهام الخاصة، 13 نوفمبر 2019
    • عناصر الشرطة تغلق الطريق على أنصار الرئيس السابق يفو موراليس بالقرب من مبنى الكونغرس في لاباز، بوليفيا 12 نوفمبر 2019
    • متظاهر خلال فض شرطة الشغب للمحتجين في سانتياغو، تشيلي 11 نوفمبر 2019
    • فتيات يلتقطن صورة جماعية على خلفية كاتدرائية كولونيا خلال مراسم انطلاق موسم المهرجانات الاحتفالية في كولونيا، ألمانيا 11 نوفمبر 2019
    • خنزير ميت في كفن خلال احتجاجت موظفي الزراعة وأصحاب الأملاك في كييف، أوكرانيا 13 نوفمبر 2019
    • أوراق أواخر الخريف في ماركت أوبردورف، جنوب ألمانيا، 11 نوفمبر 2019
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء حفل افتتاحي للقادة بمناسبة إنطلاق فعاليات قمة بريكس في البرازيل، 13 نوفمبر 2019
    • مقدمة الرامج التلفزيونية الروسية ريغينا تودورينكو، الحائزة على جائزة امرأة العام 2019، بعد انتهاء حفل توزيع الجوائز في مسرح الموسيقى غيليكون-أوبرا في موسكو
    • أطفال أفغانيون يلعبون في مصنع لصناعة الطوب على مشارف مدينة جلال آباد، أفغانستان 13 نوفمبر 2019
    • غريغ هاردي (الولايات المتحدة) أثناء مباراة مع ألكسندر فولكوف (روسيا) في فئة الوزن الثقيل في بطولة الفنون القتالية المختلطة في موسكو
    • مسيرة بمناسبة يوم استقلال بولندا في أحد شوارع مدينة وارسو، بولندا 11 نوفمبر 2019
    • مشاركون في مهرجان كولونيا، ألمانيا 11 نوفمبر 2019
    • شرطة الشغب تفرق المتظاهرين في هونغ كونغ، الصين 11 نوفمبر 2019
    • أعضاء المعارضة الباكستانية يشاركون في مسيرة الحرية في إسلام آباد، باكستان 12 نوفمبر 2019
    • الزرافات الملقبة بـ فيوكلا (يمين) والأميرة (يسار) خلال دورة تدريبية في حديقة كراسنويارسك للنباتات والحيوانات رويف روتشي، 12 نوفمبر 2019
    • امرأة وطفلتها تنظران إلى الدخان الكثيف المتصاعد من حرائق الغابات بالقرب من منطقة نانا غلين، بالقرب من ميناء كوفس، أستراليا، 12 نوفمبر 2019
    • مساعدو الكاهن الكونغوليون للكنيسة الأرثوذكسية اليونانية يحضرون قداس الأحد في كاتدرائية القديس أندريو في كانانغا في 10 نوفمبر 2019
    • رجل ينام في سيارة بجوار إطارات محترقة على الطريق السريع خلال الاحتجاجات المستمرة المناهضة للحكومة في منطقة نهر الكلب، لبنان 13 نوفمبر 2019
    • أداء راقصات في الملهى الفرنسي مولان روج قبل مباراة اتحاد لاعبي الركبي الـ14 بين استاد فرانسيس وراسينغ 92 في 10 نوفمبر 2019 ، في ملعب جان بوين في باريس، 10 نوفمبر 2019
    • جدراية للطفلة الناشطة البيئية غريتا تونبيرغ على جدار أحد المباني في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا 11 نوفمبر 2019
    • غزال أثناء استعداده للاشتباك مع أحد المنافسين في ريتشموند بارك، غرب لندن، بريطانيا، 12 نوفمبر 2019
    • نساء الشعوب الأصلية البوليفية في الطريق المؤدي من إل ألتو إلى لاباز، للمشاركة في المظاهرات، بوليفيا في 13 نوفمبر 2019
    • راكب داخل تلفريك طيران الإمارات فوق نهر التايمز في لندن، 11 نوفمبر 2019
    © Sputnik . Vladimir Vyatkin
    سياح على ساحة سان ماركو خلال فياضانات في البندقية، 8 نوفمبر 2019

    نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي: لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.

    إليكم أكثر الصور إثارة لهذا الأسبوع ـ البندقية تغرق في فياضانات كارثية ولكن هذا لا يوقف السياح، وتصاعد التوتر في بوليفيا، وتطورات في لبنان، واستمرار احتجاجات هوتغ كونغ، هذا وغيره تجدونه في ألبوم "صور الأسبوع من "سبوتنيك"...

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