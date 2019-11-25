من منصة العرض إلى البرلمان: 8 ملكات جمال أصبحن سياسيات

هل ينقذ الجمال العالم بالفعل؟ تلك الجميلات الفائزات بمسابقات جمال في مختلف أنحاء العالم، انتقلن إلى مرحلة أخرى في حياتهن: إلى السياسة والعلاقات العامة والأنشطة الاجتماعية والسياسية.

غالباً ما تجذب السياسيات اهتماماً أكبر من زملائهن الذكور، خاصةً إذا كن فائزات في السابق بمسابقات جمال.

غالبًا ما يستخدم مقدمو العروض التلفزيونية والعارضات والممثلات والمشاركات في مسابقات الجمال المختلفة مظهرهن الرائع في المهن التي يلعب فيها المظهر عنصراً مهمًا. لا يدخل الجمال في عالم السياسة في كثير من الأحيان، ولكن عندما لا يستطيعن تحقيق طموحاتهن الشخصية في مجال عرض الأزياء، عليهن تغيير مهنتهن.

يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" ثماني نساء استطعن خطف أنظار العالم على الساحة السياسية.