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17:20 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    من منصة العرض إلى البرلمان: 8 ملكات جمال أصبحن سياسيات

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    • ملكة جمال بيلاروسيا لعام 2018 ماريا فاسيليفيتش في الحفل الافتتاحي البازار السلوفيني، 2019 - ترشحت لانتخابات محلية في الدائرة 104 في مدينة مينسك
    • الوزيرة الإيطالية السابقة لتكافؤ الفرص (2008-2011) مارا كارفاجنا، نائبة رئيس مجلس النواب الإيطالي منذ عام 2018. في عام 1997، حصلت كارفانيا على المركز السادس في مسابقة ملكة جمال إيطاليا.
    • عارضة الأزياء يونيس إليزابيث أولسن، ملكة جمال سنغافورة 2000 - عضو في البرلمان في عام 2004، وتم ترشيحها ممثلة سنغافورة في المنتدى الاقتصادي العالمي.
    • كايان ألدورينو من جبل طارق بعد فوزها في مسابقة ملكة جمال العالم في جوهانسبرغ في عام 2009، جنوب أفريقيا. ومن عام 2017 إلى عام 2019، شغلت منصب عمدة جبل طارق، بعد أن شغلت منصب نائب رئيس البلدية منذ عام 2014.
    • توفي ليل ليتيه ملكة جمال النرويج لعام 2007، وزعيمة لمنظمة الجناح الشبابي التابع لحزب التقدم النرويجي في مقاطعة فيست-أغدر.
    • الروسية كسينيا سوخينوفا صاحبة لقب ملكة جمال روسيا لعام 2007. تلقت سوخينوفا عضوية في الغرفة العامة للقضايا البيئية وأصبحت سفيرا للنوايا الحسنة في أبخازيا
    • عارضة الأزياء ومقدمة البرامج التلفزيونية الروسية فيكتوريا لوبيريوفا أثناء حفل السحب الرسمي لبطولة كأس القارات - 2017 كانت ملكة جمال روسيا لعام 2003، وسفيرة رسمية لكأس العالم 2018 FIFA في روسيا. لوبيريفا هي أيضًا سفيرة الأمم المتحدة لمكافحة التمييز في روسيا وتعمل مع مؤسسة خيرية تساعد ضحايا النزاعات العسكرية.
    • مذيعة التلفزيون الروسي، العارضة أوكسانا فيدوروفا، صاحبة لقب ملكة جمال روسيا عام 2001 وملكة جمال الكون لعام 2002، لتصبح أول متسابقة روسية تفوز بلقب ملكة جمال الكون. أصبحت فيدوروفا سفيراً للنوايا الحسنة لليونيسف في عام 2007، وعضواً في مجلس المستشارين لجمعية رعاية الأطفال الروسية. في عام 2003، انضمت فيدوروفا إلى حزب سبرافيدليفايا روسيا (روسيا العادلة).
    © Sputnik . Victor Tolochko
    ملكة جمال بيلاروسيا لعام 2018 ماريا فاسيليفيتش في الحفل الافتتاحي "البازار السلوفيني"، 2019 - ترشحت لانتخابات محلية في الدائرة 104 في مدينة مينسك

    هل ينقذ الجمال العالم بالفعل؟ تلك الجميلات الفائزات بمسابقات جمال في مختلف أنحاء العالم، انتقلن إلى مرحلة أخرى في حياتهن: إلى السياسة والعلاقات العامة والأنشطة الاجتماعية والسياسية.

    غالباً ما تجذب السياسيات اهتماماً أكبر من زملائهن الذكور، خاصةً إذا كن فائزات في السابق بمسابقات جمال.

    غالبًا ما يستخدم مقدمو العروض التلفزيونية والعارضات والممثلات والمشاركات في مسابقات الجمال المختلفة مظهرهن الرائع في المهن التي يلعب فيها المظهر عنصراً مهمًا. لا يدخل الجمال في عالم السياسة في كثير من الأحيان، ولكن عندما لا يستطيعن تحقيق طموحاتهن الشخصية في مجال عرض الأزياء، عليهن تغيير مهنتهن.

    يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" ثماني نساء استطعن خطف أنظار العالم على الساحة السياسية.

    الكلمات الدلالية:
    ملكة جمال
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