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12:46 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    لقطة طريفة لزعيم كوريا الشمالية... و"عناق بوتين" في سان بطرسبورغ.. صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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    © Sputnik . Stringer
    تظاهرات أمام البرلمان في العاصمة الجورجية تبيليسي، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، جورجيا 25 نوفمبر 2019
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/104355/96/1043559615.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
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    نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي: لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.

    إليكم أكثر الصور إثارة لهذا الأسبوع ـ استمرار احتجاجات طهران والعراق وبوليفيا وهونغ كونغ، مصارعة شرسة للنساء في بوليفيا، ولقطة طريفة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مع الجيش الكوري... هذا وغيره تجدونه في ألبوم "صور الأسبوع" من "سبوتنيك"...

    الكلمات الدلالية:
    سبوتنيك
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