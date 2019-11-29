لقطة طريفة لزعيم كوريا الشمالية... و"عناق بوتين" في سان بطرسبورغ.. صور الأسبوع من "سبوتنيك"

إليكم أكثر الصور إثارة لهذا الأسبوع ـ استمرار احتجاجات طهران والعراق وبوليفيا وهونغ كونغ، مصارعة شرسة للنساء في بوليفيا، ولقطة طريفة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مع الجيش الكوري... هذا وغيره تجدونه في ألبوم "صور الأسبوع" من "سبوتنيك"...
نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي: لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.
إليكم أكثر الصور إثارة لهذا الأسبوع ـ استمرار احتجاجات طهران والعراق وبوليفيا وهونغ كونغ، مصارعة شرسة للنساء في بوليفيا، ولقطة طريفة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مع الجيش الكوري... هذا وغيره تجدونه في ألبوم "صور الأسبوع" من "سبوتنيك"...
تمت دعوة المصورين المحترفين والهواة في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جوائز "إبسون" الدولية للتنافس على أكثر من 50000 دولار أمريكي نقدًا وجوائز أخرى قيمة.
تستقطب مسابقة الجوائز لأفضل الأماكن التاريخية والمواقع الثقافية في جميع أنحاء العالم، التي تعتبر نافذة للتاريخ الموجود في كل مكان من حولنا، تستقطب هذا العام مجموعة كبيرة من المشاركات المذهلة من هواة التصوير والمحترفين الذين توجهوا إلى مناطق مذهلة من أجل التقاط صور للأماكن التاريخية.
هل ينقذ الجمال العالم بالفعل؟ تلك الجميلات الفائزات بمسابقات جمال في مختلف أنحاء العالم، انتقلن إلى مرحلة أخرى في حياتهن: إلى السياسة والعلاقات العامة والأنشطة الاجتماعية والسياسية.
نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي: لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.
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