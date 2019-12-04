أفضل صور جوية لعام 2019 من "سبوتنيك"

تعطي صور المناظر الطبيعية العادية انطباعًا مختلفًا تمامًا إذا أُخذت من منظور عين الطائر.
نقدّم لكم لقطات جوية لمصوري وكالة "سبوتنيك".
يتيح التصوير في يومنا هذا، الذي حقق قفزة نوعية وكبيرة إلى الأمام في السنوات الأخيرة، للناس رؤية العالم والبيئة بعين مختلفة وزاوية أخرى.
تعطي صور المناظر الطبيعية العادية انطباعًا مختلفًا تمامًا إذا أُخذت من منظور عين الطائر.
نقدّم لكم لقطات جوية لمصوري وكالة "سبوتنيك".
المصور الروسي بافيل نوفيكوف من هواة التصوير الجوي، يلتقط صورا لطائرات حربية مختلفة أثناء الطيران مثل: "ميغ29إم آر سي أ"، وميغ-25"، و"ميغ-29"، و"سو-27"، و"ياك-130"، و"إل-39"، وغيرها. كما التقط صوراً لفرقة الاستعراض الجوي "الفرسان الروس" في غيلينجيك عام 2006، و"ستريجي".
نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي: لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.
تمت دعوة المصورين المحترفين والهواة في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جوائز "إبسون" الدولية للتنافس على أكثر من 50000 دولار أمريكي نقدًا وجوائز أخرى قيمة.
تستقطب مسابقة الجوائز لأفضل الأماكن التاريخية والمواقع الثقافية في جميع أنحاء العالم، التي تعتبر نافذة للتاريخ الموجود في كل مكان من حولنا، تستقطب هذا العام مجموعة كبيرة من المشاركات المذهلة من هواة التصوير والمحترفين الذين توجهوا إلى مناطق مذهلة من أجل التقاط صور للأماكن التاريخية.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)