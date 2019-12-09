أجمل نساء الكون على منصة واحدة...ملكة جمال الكون لعام 2019

وتحارب زوزيبيني تونزي العنف ضد المرأة وتعارض الصور النمطية عن النساء، وتعتقد أن كل امرأة بحاجة إلى "تقدير الجمال الطبيعي وتحب نفسك كما هي".
يذكر أن المركزين الثاني والثالث كانا من نصيب كل من ممثلة بورتوريكو ماديسون أندرسون، والمكسيكية صوفيا أراغون.
انتهت مسابقة "ملكة جمال الكون لعام 2019" باختيار لجنة التحكيم ممثلة جنوب أفريقيا، زوزيبيني تونزي، البالغة من العمر 26 عامًا، وهي تمثل شعب "كوسيون" الذين يعيشون في جنوب أفريقيا.
وتحارب زوزيبيني تونزي العنف ضد المرأة وتعارض الصور النمطية عن النساء، وتعتقد أن كل امرأة بحاجة إلى "تقدير الجمال الطبيعي وتحب نفسك كما هي".
يذكر أن المركزين الثاني والثالث كانا من نصيب كل من ممثلة بورتوريكو ماديسون أندرسون، والمكسيكية صوفيا أراغون.
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