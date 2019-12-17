أجمل عواصم العالم تستعد لاستقبال أجمل أعياد الموسم

بالنسبة لجميع أولئك الذين يختارون مكانًا للسفر، قدمت مجلة "السفر والترفيه" (Travel + Leisure) عددا من الخيارات الرائعة، تبدأ بالقصور الجميلة والمدن الأكثر تقنية في مختلف أنحاء العالم، لتنتهي بالأماكن النائية حيث يمكنك رؤية جمال الطبيعة التي لم يمسها إنسان.