بوتين يتحدث لأكثر من أربع ساعات... واختيار ملكة جمال العالم... صور الأسبوع من "سبوتنيك"

إليكم أكثر الصور إثارة لهذا الأسبوع ـ الرئيس فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير، الذي استمر لأكثر من أربع ساعات، واختيار الجامايكية توني آن سينغ "ملكة جمال العالم لعام 2019"، وانطلاق مهرجانات وفعاليات متنوعة في العاصمة موسكو وغيرها من مدن العالم بمناسبة اقتراب أعياد الميلاد ورأس السنة، هذه وغيرها من الأحداث تجدونها في ألبوم "صور الأسبوع" من "سبوتنيك"...