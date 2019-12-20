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13:59 20 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    بوتين يتحدث لأكثر من أربع ساعات... واختيار ملكة جمال العالم... صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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    • المؤتمر الصحفي السنوي الكبير للرئيس فلاديمير بوتين، 19 ديسمبر 2019
    • إطلاق صاروخ سويوز-إس تي من منصة إطلاق الصواريخ الفضائية كورو في غويانا الفرنسية، 18 ديسمبر 2019
    • غوادلوب كليمانس بوتينو تفوز بلقب ملكة جمال فرنسا لعام 2020 في مارسيليا، 15 ديسمبر 2019
    • المشاركات في المهرجان السنوي سانتا كون بار كراول في نيويورك، الولايات المتحدة 14 ديسمبر 2019
    • احتجاجات ضد الإصلاح الزراعي في كييف، أوكرانيا 17 ديسمبر 2019
    • رد فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء حملته في باتل كريك، ميشيغان، الولايات المتحدة 19 ديسمبر 2019
    • احتجاجات المواطنين ضد قانون الجنسية الجديد في نيودلهي، الهند 15ديسمبر 2019 ويصر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على تنفيذ القانون الذي يمهد الطريق أمام منح الجنسية الهندية لأفراد من أقليات دينية من أفغانستان وبنجلادش وباكستان، وهي دول مجاورة مسلمة، يعيشون في الهند منذ قبل عام 2015.
    • الجامايكية توني آن سينغ الذي فازت بلقب ملكة جمال العالم 2019، لندن 14 ديسمبر 2019
    • فتيات يلتقطن صور سيلفي على خلفية زينة مهرجان رحلة إلى عيد الميلاد على ساحة مانيجنايا وسط العاصمة موسكو، روسيا 13 ديسمبر 2019
    • صغير النمر الذي تم إنقاذه من محاولة تهريب يشرب الحليب في مقاطعة رياو، إندونيسيا 16 ديسمبر 2019
    • أعضاء مشروع إليمو، الذي يوفر فرص تعلم الرقص للأطفال في المدارس الكينية، في حي كيبيرا في نيروبي، كينيا 14 ديسمبر 2019
    • امرأة على خلفية بركان نشط في مدينة آسو في محافظة كوماموتو، اليابان 14 ديسمبر 2019
    • مطبخ مشترك في شقة قديمة، عاشت فيها راقصة الباليه الروسية الشهيرة مايا بليسيتسكايا، في إطار فعاليات معرض أنا، مايا بليستسكايا في قاعة العرض سوليانكا في موسكو، 16 ديسمبر 2019
    • فعالية خيرية سانتا سبيدو ران للركض في مدينة بوسطن، ولاية ماساتشوستس، الولايات المتحدة 14 ديسمبر 2019
    • امرأة تصرخ على شرطي خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في سانتياغو، تشيلي 15 ديسمبر 2019
    • الراقصون التايلانديون التقليديون لمهرجان الشوارع في بانكوك، تايلاند في 15 ديسمبر 2019
    • اشتعال سيارة إثر حريق هائل في سيدني، أستراليا 19 ديسمبر 2019
    • المشاركون في مهرجان سانتا كلوز في مدينة ريبينسك الروسية، 14 ديسمبر 2019
    • إضراب عام واحتجات في ليون ضد مشروع إصلاح الأنظمة التقاعدية، فرنسا 17 ديسمبر 2019
    • فتيات يلتقطن صورة سيلفي خلال حفل أقيم بمناسبة رأس السنة في معهد كراسنودار الرئاسي العسكري في كراسنودار الروسية، 14 ديسمبر 2019
    • رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف ورئيس مجلس الدوما لروسيا الاتحادية فياتشيسلاف فولودين (يسار) في مبنى الدوما في موسكو، 18 ديسمبر 2019
    • خبراء مصنع غايسكي لاستخراج ومعالجة المعادن في إقليم أورينبورغ، روسيا 17 ديسمبر 2019
    • مواطنة تقف بالقرب من ركام منزل تعرض للقصف الصاروخي في بلدة نوفوأزوفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، أوكرانيا 15 ديسمب 2019
    • فرقة التشجيع لنادي فريق كرة القدم الأمريكية دالاس كاوبويز في ملعب أرلينغتون، تكساس، الولايات المتحدة 15 ديسمبر 2019
    • فياضانات بعد تساقط أمطار غزيرة في محافظة جاوا الإندونيسية، 18 ديسمبر 2019
    • مشاركو الفعالية الدولية للرقص الخيرية في نسختها الرابعة، بمناسبة يوم أبطال الوطن، وإحياء الذكرة الـ75 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى، في قاعة غاستيني دفور في موسكو، 17 ديسمبر 2019
    • بيع الماندرين (من أبخازيا) بالقرب من الحدود مع سوتشي الروسية، 14 ديسمبر 2019 يذكر أن
    • الروسية تاتيانا نافكا والروسي بيوتر تشيرنيشوف يفتتاح عرضا فنيا للتزحلق على الجليد الأميرة النائمة، في قاعة العروض في المركز التجاري فيغاس كونتسيفو، ضواحي موسكو 14 ديسمبر 2019
    • امرأة تطلق طيقا ورقيا على شاطئ كتارا في الدوحة، قطر 13 ديسمبر 2019
    • فرقة التشجيع خلال استراحة مباراة بمرحلة المجموعة في بطولة كأس الاتحاد الأوروبي لكرة السلة 2019/20، القائمة بين بي كا أونيكس (قازان، تركيا) و بي كا داروشافكا (اسطنبول، تركيا)
    • زينة أعياد الميلاد ورأس السنة في القيمرية بدمشق القديمة، سوريا
    © Sputnik . Alexey Nikolsky
    المؤتمر الصحفي السنوي الكبير للرئيس فلاديمير بوتين، 19 ديسمبر 2019
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    نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي: لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.

    إليكم أكثر الصور إثارة لهذا الأسبوع ـ الرئيس فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير، الذي استمر لأكثر من أربع ساعات، واختيار الجامايكية توني آن سينغ "ملكة جمال العالم لعام 2019"، وانطلاق مهرجانات وفعاليات متنوعة في العاصمة موسكو وغيرها من مدن العالم بمناسبة اقتراب أعياد الميلاد ورأس السنة، هذه وغيرها من الأحداث تجدونها في ألبوم "صور الأسبوع" من "سبوتنيك"...

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