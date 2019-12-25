جنوب روسيا يتحلى بثوب الشتاء الحقيقي

بعض الأقاليم في روسيا دخلت الأجواء الحقيقية لفصل الشتاء، والبعض الآخر لم يدخلها بعد. كثير من المدن الروسية أصبحت تغطيها الثلوج الكثيفة، وبعضها لاتزال تنتظر سقوط الثلج الأول.

أعلن مركز "فوبوس" للأرصاد الجوية، أن موسكو سجلت أقصى درجة حرارة للهواء يوم الاثنين الماضي، منذ 71 عاماً، لتصل إلى 8 درجات فوق الصفر.

منذ الأيام الأولى من الشهر المقبل يناير/ كانون الثاني، ستصبح الأجواء أكثر برودة، في موسكو، حيث ستنخفض درجات الحرارة إلى 5 تحت الصفر، وستشهد العاصمة سقوط الثلوج، التي ستخلق -أخيراً- أجواء حقيقة لفصل الشتاء الروسي وأعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة، لمدة أسبوعين.

ويتنبأ خبراء الأرصاد الجوية الروسية بحلول الصقيع بعد عيد الميلاد، وبذلك تنخفض درجات الحرارة إلى 29 تحت الصفر.