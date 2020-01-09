زيارة العقد الجديد... أجمل صور بوتين والأسد في دمشق

في صباح اليوم الباكر، شهدت دول عربية، قطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، للمرة الأولى منذ قرن ونصف، كسوفا نادرا للشمس. وسيتكرر الكسوف في المنطقة بعد مرور مئة عام.