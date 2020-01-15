التزلج يكون عسكريا أيضا...مناورات الجيش الروسي

ويعرض فريق "سبوتنيك" نبذة مصورة من تدريبات وحدة المشاة المؤللة على التزلج في منطقة كيميروفو في جنوب غرب سيبيريا في روسيا.
جنود من وحدة المشاة المؤللة خلال التدريب على التزلج في إطار المناورات العسكرية في منطقة كيميروفو الروسية.
ويعرض فريق "سبوتنيك" نبذة مصورة من تدريبات وحدة المشاة المؤللة على التزلج في منطقة كيميروفو في جنوب غرب سيبيريا في روسيا.
افتتح مهرجان المصابيح الصينية في حديقة سوكولنيكي في العاصمة الروسية موسكو في أوائل ديسمبر/ كانون الأول الماضي. ويضم 4500 مصباح، من صنع فنانين من مدينة زيغونغ جنوب غربي الصين، من أجل تقديم عرض ضوئي يستحق المشاهدة لأكثر من 40 مجموعة لأشكال مختلفة.
أول خسوف قمر لهذا العقد، وأول من بين الأربعة المتوقعين لعام 2020 ، حدث ليل 10-11 يناير/ كانون الثاني.، تزامنا مع ظهور "قمر الذئب" (Wolf Moon).
نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي: لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.
في 7 يناير/ كانون الثاني، سافر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا للقاء نظيره السوري بشار الأسد. وبعد مفاوضات ثنائية، زار بوتين المسجد الأموي، ثم الكنيسة المريمية في دمشق.
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