التزلج يكون عسكريا أيضا...مناورات الجيش الروسي

افتتح مهرجان المصابيح الصينية في حديقة سوكولنيكي في العاصمة الروسية موسكو في أوائل ديسمبر/ كانون الأول الماضي. ويضم 4500 مصباح، من صنع فنانين من مدينة زيغونغ جنوب غربي الصين، من أجل تقديم عرض ضوئي يستحق المشاهدة لأكثر من 40 مجموعة لأشكال مختلفة.