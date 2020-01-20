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17:45 20 يناير/ كانون الثاني 2020
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    أجمل لقطات "داكار 2020" في السعودية

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    • سباق رالي داكار 2020
    • سباق رالي داكار 2020 - المتسابق روس برانش، من بوتسوانا، خلال المرحلة الأولى من داكار على دراجة نارية KTM
    • متسابق الدراجات النارية كيفن بينافيديس من الأرجنتي، من فريق Honda Monster Energy 2020 في المرحلة الثانية من السباق
    • سيارة فريق RD Limited، التي يركبها الفرنسيان رومان ديوما وألكسندر فينوك، في المرحلة الأولى من السباق
    • متسابق الدراجات النارية البريطاني سام ساندرلاند في المرحلة الثالثة من السباق
    • متسابقان إسبانيان من فريق تويوتا في المرحلة الثالثة من السباق في نيوم
    • فرناندو ألونسو ومارك كوما، متسابقان إسبانيان من فريق Toyota Gazoo Racing في المرحلة السابعة من السباق
    • سباق رالي داكار 2020 - الإسباني فرناندو ألونسو من فريق تويوتا، خلال المرحلة السابعة من السباق.
    • سباق رالي داكار 2020 - الإسباني فرناندو ألونسو من فريق تويوتا، خلال وقف السباق بسبب الظروف المناخية والرياح العاصفة
    • سباق رالي داكار 2020 - المتاسبقان كارلوس ساينس ولوكاس كروز من فريق Bahrain JCW X-Raid Team، خلال المرحلة الحادية عشر
    • Ралли-рейд Дакар - 2020 в Саудовской سباق رالي داكار 2020 - المتسابق الإسباني كارلوس ساينس، يقود سيارة Mini خلال المرحلة الثامنة
    • سباق رالي داكار 2020 - ستيفان بيترانسيل وباولو فيوزا من فريق البحرين JCW X-Raid Team ، خلال المرحلة الحادية عشرة من السباق.
    • سباق رالي داكار 2020 - المتسابقة الإسبانية لايا سانس، تقود دراجة نارية Gas Gas Factory خلال المرحلة السابعة
    • سباق رالي داكار 2020
    • سباق رالي داكار 2020 - متسابق دراجة نارية باكو غونيس في المرحلة الثانية من السباق
    • سباق رالي داكار 2020 - المتسابق الإيطالي ياكوب تشيروتي من فريق Solarys Racing في المرحلة الرابعة من السباق
    • سباق رالي داكار 2020 - المتسابق الفرنسي مايكل ميتج يركب دراجة نارية من طراز Sherko في المرحلة السادسة من السباق
    • سباق رالي داكار 2020 - المتسابق الإسباني جون باريدا بورت من فريق Monster Energy Honda في المرحلة السابعة من السباق
    • سباق رالي داكار 2020 - المتسابقالأرجنتيني لوتشيانو بينافيديس على دراجة نارية KTM في المرحلة الحادية عشر من السباق
    • سباق رالي داكار 2020 - المتسابق البرتغالي باولو غونساليش في المرحلة السابعة عشر من السباق
    • سباق رالي داكار 2020 - المتسابق الأمريكي ريكي برابيك في السباق
    • سباق رالي داكار 2020 - خوسيه إغناسيو كورنيخو فلورينو من تشيلي، على دراجة نارية هوندا، خلال المرحلة الحادية عشرة من السباق.
    • سباق رالي داكار 2020 - الفريق البيلاروسي على مركبة كاماز في المرحلة الثامنة من السباق
    • سباق رالي داكار 2020 - الفريق الروسي كاماز-ماستر خلال المرلحة السادسة من السباق
    • أليش لوبرايس وبيتر بوكورا، متسابقان من التشيك، من فريق InstaForex Loprais في المرحلة السابعة من السباق
    • سباق رالي داكار 2020 - المتسابقون الروس دميتري سوتنيكوف وروسلان أخمادييف وإلغيز أخميتزيانوف من فريق كاماز-ماستر الذي يشمل: خلال المرلحة الثامنة من السباق
    © AFP 2019 / FRANCK FIFE
    سباق "رالي داكار 2020"
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    أقيم سباق "رالي داكار 2020" الأكثر شهرة في العالم بالمملكة العربية السعودية، في الفترة من 5 إلى 17 يناير/ كانون الثاني الجاري.

    سجل سباق "رالي داكار 2020" في تاريخ بطولة السباقات لأنه أقيم في المملكة العربية السعودية. هذا العام، شاهد المشجعون مشاركين جدد وفائزين جدد.

    فاز المتسابق الإسباني كارلوس ساينز في "رالي داكار 2020" للمرة الثالثة في 17 يناير، حيث حصل على ربح جيد في الجولة الأولى من الحدث الرياضي في السعودية.

    وظهر فرناندو ألونسو بطل العالم السابق في "الفورمولا 1" لأول مرة في هذا الحدث في فئة السيارات، واحتل المركز الثالث عشر من أصل 57 متسابق من فئة سيارة.

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