أجمل لقطات "داكار 2020" في السعودية

أقيم سباق "رالي داكار 2020" الأكثر شهرة في العالم بالمملكة العربية السعودية، في الفترة من 5 إلى 17 يناير/ كانون الثاني الجاري.

سجل سباق "رالي داكار 2020" في تاريخ بطولة السباقات لأنه أقيم في المملكة العربية السعودية. هذا العام، شاهد المشجعون مشاركين جدد وفائزين جدد.

فاز المتسابق الإسباني كارلوس ساينز في "رالي داكار 2020" للمرة الثالثة في 17 يناير، حيث حصل على ربح جيد في الجولة الأولى من الحدث الرياضي في السعودية.

وظهر فرناندو ألونسو بطل العالم السابق في "الفورمولا 1" لأول مرة في هذا الحدث في فئة السيارات، واحتل المركز الثالث عشر من أصل 57 متسابق من فئة سيارة.