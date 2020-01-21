أفضل صور الحياة البرية في روسيا وفق "ناشونال جيوغرافيك"

نشرت مجلة "ناشونال جيوغرافيك" قائمة الفائزين في مسابقة التصوير "الحياة البرية في روسيا - 2019". حيث شارك في هذه المسابقة الإبداعية مصورون محترفون وهواة مبتدئون من جميع أنحاء روسيا.

قامت لجنة مسابقة "ناشونال جيوغرافيك" بتحديد الفائزين في فئات مختلفة: المناظر الطبيعية، والأمهات والأطفال، والطيور، والجاذبية الكبيرة، والنباتات، وإطلاق النار تحت الماء.

كان الشرط الوحيد للمسابقة، الذي شارك فيه مصورون محترفون وهواة التصوير، هو أن يتم التقاط جميع الصور في روسيا، بحيث تظهر جمال الطبيعة البرية لروسيا.