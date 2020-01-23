"عام الجرذ"...الصين تستعد لاستقبال العام الجديد

يستعد الصينيون للاحتفالات برأس السنة الصينية الجديدة، التي تصادف ليل 24-25 يناير/ كانون الثاني الجاري.

تعتبر رأس السنة الصينية من أهم من أعياد العام لدى الصينيين. وتسمى أيضا برأس السنة القمرية الجديدة، أو "عيد الربيع".

ولا يقتصر الاحتفال بالعام الصيني الجديد على الصين فقط، بل يمتد إلى دول شرقي آسيا، وجنوب شرقي آسيا. كما يحتفل في العديد من مدن العالم حيث تكثر فيها الجاليات الصينية. ويصادف هذا العام، وفق التقويم الصيني، عام الجرذ (أو الفأر)، الذي يرمز إلى الرخاء والثراء والرفاهية.

وتزين البلاد بشتى أنواع الزينة، والمصابيح الصينية المدهشة، التي تجذب سياح العالم كل عام.

يذكر أن انتشار فيروس "كورونا" الجديد في الصين دعا سفارات في الصين إلى تحذير مواطنيها والالتزام بالتعليمات الصحية وفقا لتوصيات السلطات الصينية.