صفحة من تاريخ الجيش السوفيتي... تحرير معكسر أوشفينتز النازي

بدأ أسبوع ذكرى كارثة الهولوكوست يوم 20 يناير/ كانون الثاني في روسيا، وفي أنحاء مختلفة من العالم.

قال مؤرخ الهولوكوست في متحف "ياد فاشيم" في إسرائيل آرون شنير لـ"سبوتنيك": "هناك مؤرخون في أوروبا الشرقية لا يريدون معرفة حقيقة ماضيهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحرب العالمية الثانية وبالتعاون مع النازية".

ولاحظ المؤرخ، أنه من الغريب أن وارسو رفضت دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاحتفال بالذكرى 75 لتحرير معسكر أوشفينتز، على الرغم من أن الجيش السوفيتي هو الذي حرر المعسكر.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شارك في المراسم التذكارية لمجمع "ياد فاشيم" بالقرب من القدس في 23 يناير/ كانون الثاني، حيث افتتح النصب التذكاري لضحايا حصار لينينغراد في القدس.

وستنتهي الفعاليات التذكارية بإحياء الذكرى الـ76 لتحرير لينينغراد من الحصار الفاشي، في 27 يناير/ كانون الثاني، وفي هذه الأيام يقوم المؤرخون بالتنبيه من خطر إعادة كتابة التاريخ.