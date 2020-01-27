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08:05 GMT27 يناير/ كانون الثاني 2020
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    صفحة من تاريخ الجيش السوفيتي... تحرير معكسر أوشفينتز النازي

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    • سجناء معسكر أوشفينتز قبل تحرير المعسكر من قبل الجيش السوفيتي
    • سجناء معسكر أوشفينتز في الدقائق الأولى بعد تحرير المعسكر من قبل الجيش السوفيتي
    • الحرب العالمية الثانية 1939 - 1945. ثكنات معسكر اعتقال أوشفيتز في ينايرم كانون الثاني 1945. يعد معسكر أوشفيتز أكبر معسكرات الإبادة النازية وأكثرها بقاء لفترة زمنية طويلة. لذا، فقد أصبح أحد الرموز الرئيسية للمحرقة (الهولوكوست). وفقًا لوثائق محكمة نورمبرغ، قُتل 2.8 مليون شخص في المعسكرخ خلال فترة 1941-1945، 90٪ منهم كانوا من اليهود.
    • سجناء معسكر أوشفينتز في الدقائق الأولى بعد تحرير المعسكر النازي أوشفيتز - بيركيناو على يد الجيش السوفيتي في بولندا
    • لجنة خبراء الطوارئ تتفقد ثكنات معسكر أوشفينتزالنازي في بولندا
    • مقعد لتنفيذ الإعدام في معسكر اعتقال أوشفيتز. يعد معسكر أوشفيتز أكبر معسكرات الإبادة النازية وأكثرها بقاء لفترة زمنية طويلة. لذا، فقد أصبح أحد الرموز الرئيسية للمحرقة (الهولوكوست). وفقًا لوثائق محكمة نورمبرغ، قُتل 2.8 مليون شخص في المعسكرخ خلال فترة 1941-1945، 90٪ منهم كانوا من اليهود.
    • ثكنات مدرعة مزودة بالرشاشات بمعسكر أوشفينتز النازي في بولندا
    • سجناء معسكر أوشفينتز ينظرون إلى الكاميرا من وراء الأسلاك الشائكة. صورة للذكرى - للمصور ب. بوريسوف بعنوان أوشفينتزيزم من سلسلة الصور البشرية لن تنسى، لن تغفر.
    • أكياس شعر السجناء الذين تم القضاء عليهم في معسكر اعتقال أوشفيتز في بولندا. يعد معسكر أوشفيتز أكبر معسكرات الإبادة النازية وأكثرها بقاء لفترة زمنية طويلة. لذا، فقد أصبح أحد الرموز الرئيسية للمحرقة (الهولوكوست). وفقًا لوثائق محكمة نورمبرغ، قُتل 2.8 مليون شخص في المعسكرخ خلال فترة 1941-1945، 90٪ منهم كانوا من اليهود.
    • ثكنات معسكر أوشفينتز النازي في بولندا
    • الأطباء السوفيتيون وممثلو الصليب الأحمر يقفون بين سجناء معسكر أوشفيتز النازي في الساعات الأولى من تحريره.
    • جنازة المعتقلين المتوفينفي معسكر أوشفينتز النازي، الذي حرره الجيش الأحمر
    © Sputnik . B. Fishman
    سجناء معسكر أوشفينتز قبل تحرير المعسكر من قبل الجيش السوفيتي
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    بدأ أسبوع ذكرى كارثة الهولوكوست يوم 20 يناير/ كانون الثاني في روسيا، وفي أنحاء مختلفة من العالم.

    قال مؤرخ الهولوكوست في متحف "ياد فاشيم" في إسرائيل آرون شنير لـ"سبوتنيك": "هناك مؤرخون في أوروبا الشرقية لا يريدون معرفة حقيقة ماضيهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحرب العالمية الثانية وبالتعاون مع النازية".

    ولاحظ المؤرخ، أنه من الغريب أن وارسو رفضت دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاحتفال بالذكرى 75 لتحرير معسكر أوشفينتز، على الرغم من أن الجيش السوفيتي هو الذي حرر المعسكر.

    يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شارك في المراسم التذكارية لمجمع "ياد فاشيم" بالقرب من القدس في 23 يناير/ كانون الثاني، حيث افتتح النصب التذكاري لضحايا حصار لينينغراد في القدس.

    وستنتهي الفعاليات التذكارية بإحياء الذكرى الـ76 لتحرير لينينغراد من الحصار الفاشي، في 27 يناير/ كانون الثاني، وفي هذه الأيام يقوم المؤرخون بالتنبيه من خطر إعادة كتابة التاريخ.

    الكلمات الدلالية:
    بولندا, ألمانيا النازية, الجيش السوفيتي, الجيش السوفيتي, الجيش الأحمر, الجيش الأحمر, الاتحاد السوفيتي, الاتحاد السوفيتي, حياة روسيا
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