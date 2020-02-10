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14:28 GMT10 فبراير/ شباط 2020
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    الإطلالة الساحرة في أوسكار 2020

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    • المغنية الأمريكية بيلي إيليش تصل لحضور حفل لتوزيع جوائر أوسكار في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة 9 فبراير 2020
    • الممثلة الأمريكية ذو أصول إيرلندية سيرشا رونان تصل لحضور حفل توزيع جوائز أوسكار في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة 9 فبراير 2020
    • الممثلون من فيلم بارازيت يلتقطون صورة جماعية قبل حفل توزيع جوائز أوسكار في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة 9 فبراير 2020
    • عارضة أزياء ليلي أولدريدج تصل لحضور حفل توزيع جوائز أوسكار في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة 9 فبراير 2020
    • الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو يصل لحضور حفل توزيع جوائز أوسكار في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة 9 فبراير 2020
    • الممثلة شارليز ثيرون تصل لحضور حفل توزيع جوائز أوسكار في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة 9 فبراير 2020
    • الممثل الأمريكي تيموثي شالاماي والممثلة مارغو روبي يصلان لحضور حفل توزيع جوائز أوسكار في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة 9 فبراير 2020
    • الممثل الأمريكي توم هانكس يصل لحضور حفل توزيع جوائز أوسكار في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة 9 فبراير 2020
    • الممثلة الأمريكية نتالي بورتمان تصل لحضور حفل توزيع جوائز أوسكار في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة 9 فبراير 2020
    • الممثلة الإسرائيلية غال غادوت تصل لحضور حفل توزيع جوائز أوسكار في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة 9 فبراير 2020
    • الممثل الأمريكي براد بيت يصل لحضور حفل توزيع جوائز أوسكار في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة 9 فبراير 2020
    • المغنية الأمريكية جانيل موناي تصل لحضور حفل توزيع جوائز أوسكار في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة 9 فبراير 2020
    • المخرجة السينمائية تشيلسي وينستنلي من نيوزينلدا تصل لحضور حفل توزيع جوائز أوسكار في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة 9 فبراير 2020
    • الممثلتان سلمى حايك وبينيلوب كروز تصلان لحضور حفل توزيع جوائز أوسكار في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة 9 فبراير 2020
    • الممثل يلي بورتر يصل لحضور حفل توزيع جوائز أوسكار في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة 9 فبراير 2020
    • الممثل خواكين فينيكس وصديقته روني مارا يصلان لحضور حفل توزيع جوائز أوسكار في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة 9 فبراير 2020
    • الفنانة غام ويتشاياني تصل لحضور حفل توزيع جوائز أوسكار في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة 9 فبراير 2020
    • الممثلة الأمريكية رينيه زيلويغر تصل لحضور حفل توزيع جوائز أوسكار في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة 9 فبراير 2020
    • المصور والفنان JR يصل لحضور حفل توزيع جوائز أوسكار في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة 9 فبراير 2020
    • الممثلة بري لارسون والممثل إلجا آلان-بليتز يصلان لحضور حفل توزيع جوائز أوسكار في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة 9 فبراير 2020
    • الممثلة الأمريكية سكارليت يوهانسن تصل لحضور حفل توزيع جوائز أوسكار في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة 9 فبراير 2020
    © AFP 2019 / Amy Sussman
    المغنية الأمريكية بيلي إيليش تصل لحضور حفل لتوزيع جوائر "أوسكار" في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة 9 فبراير 2020
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    https://arabic.sputniknews.com/photo/202002101044485832-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%83%D8%A7%D8%B1-2020/

    للسنة الثانية على التوالي، لم يكن هناك مضيف لحفل توزيع جوائز "أوسكار". الفائزون والمرشحون السابقون، فضلاً عن مشاهير هوليود، أخذوا على عاتقهم هذه المهمة للإعلان عن قائمة النجوم التي اختارتها أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية. تم الإعلان عن الفائزين في حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام خلال حفل أقيم في مسرح دولبي في لوس أنجلوس بكاليفورنيا في 9 فبراير/ شباط.

    وحصل خواكين فينيكس على جائزة أفضل ممثل عن فيلم "Joker". وفازت الممثلة رينيه زيلويجر بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "جودي".

    لقراءة القائمة الكاملة: أوسكار 2020... القائمة الكاملة لأسماء الفائزين بالجوائز

    يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" الإطلالة الساحرة لنجوم السينما العالمية على السجادة الحمراء لجوائز الأوسكار.

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