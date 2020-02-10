الإطلالة الساحرة في أوسكار 2020

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للسنة الثانية على التوالي، لم يكن هناك مضيف لحفل توزيع جوائز "أوسكار". الفائزون والمرشحون السابقون، فضلاً عن مشاهير هوليود، أخذوا على عاتقهم هذه المهمة للإعلان عن قائمة النجوم التي اختارتها أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية. تم الإعلان عن الفائزين في حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام خلال حفل أقيم في مسرح دولبي في لوس أنجلوس بكاليفورنيا في 9 فبراير/ شباط.
وحصل خواكين فينيكس على جائزة أفضل ممثل عن فيلم "Joker". وفازت الممثلة رينيه زيلويجر بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "جودي".
لقراءة القائمة الكاملة: أوسكار 2020... القائمة الكاملة لأسماء الفائزين بالجوائز
يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" الإطلالة الساحرة لنجوم السينما العالمية على السجادة الحمراء لجوائز الأوسكار.
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