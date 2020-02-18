تسجيل
14:27 GMT18 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    بحث
    صور

    الأرض كما لم ترها من قبل...صور جديدة للكوكب من Google Earth

    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    • صورة من الفضاء لأحياء مدينة بورت هيدلاند، أستراليا
    • صورة الفضاء لأحد الأحياء في مدينة إل-بيتشار، نويفا أسبارتا، فنزويلا
    • صورة من الفضاء لمطار سوكارنو-هاتا الدولي في تانجيرانج في مقاطعة بانتن، إندونيسيا
    • صورة من الفضاء لمنطقة جزر تواموتوس و غامبير، بولينزيا الفرنسية
    • صورة من الفضاء لمنطقة بالقرب من مقاطعة حيران، الصومال
    • صورة من الفضاء لمنطقة قرب مدينة ورقلة، الجزائر
    • صورة من الفضاء لمدينة أوساكا، اليابان
    • صورة للقرم من الفضاء، روسيا
    • محافظة باريناكوتا بمنطقة أريكا وباريناكوتا من الفضاء، تشيلي
    • صورة لموسكو من الفضاء، روسيا
    • صورة لكوبا من الفضاء
    • صورة من الفضاء للريفييرا الفرنسية، فرنسا
    • صورة من الفضاء لأحياء مدينة ديوري في ولاية مادهيا براديش، الهند
    • صورة من الفضاء لأحياء مدينة تمبوكتو، مالي
    • صورة من الفضاء لجنوب أفريقيا
    • صورة من الفضاء لمحافظة سانتا-كروز، الأرجنتين
    • صورة من الفضاء لمدينة مكسيكو، المكسيك
    • صورة من الفضاء لمدينة مواب، ولاية يوتا الأمريكية
    صورة من الفضاء لأحياء مدينة بورت هيدلاند، أستراليا
    Sputnik
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/photo/202002181044584929-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D9%83%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%BA%D9%88%D8%BA%D9%84-Google-Earth/

    أكثر الأماكن غير العادية وأكثرها جمالا على سطح الأرض التقطت بواسطة الأقمار الصناعية. تم إضافة ألف صورة جديدة إلى محرك البحث "غوغل إرث" (Google Earth) كجزء من مشروع "إرث فيو" (Earth View).

    يتم تجميع الصور الجديدة على هئية خريطة ملونة، التي سوف تساعد في العثور على المشهد اللوني المفضل لديك والحفاظ عليه بين الآلاف من المشاهد التي التقطت للكوكب الجميل.

    بإمكانك العثور على صور أخرى - أجمل للأرض على الموقع الرسمي لمشروع "إرث فيو" (Earth View)، حيث يوجد أكثر من 2.5 ألف صورة.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook

    المزيد من الصور

    • مشاركو مهرجان كرنفال فينيسيا 2020 على ساحة سان ماركو في مدينة البندقية، إيطاليا 16 فبراير 2020
      Last update: GMT 13:59 17.02.2020
      GMT 13:59 17.02.2020

      اللهو والحب والجنون... افتتاح كرنفال البندقية

      افتتح العرض المسرحي على طول ساحل قناة كاناريجيو "كرنفال فينيسيا" (مهرجان البندقية) التقليدي، الذي سيستمر من 8 إلى 25 فبراير/ شباط.

      15
    • عرض جوي لفرقة الاستعراض الجوي الروسية ستريجي، في إطار حملة الخدمة العسكرية التعاقدية في القوات المسلحة لروسيا الاتحادية - اختيارك! في كراسنودار الروسية، 8 فبراير 2020
      Last update: GMT 16:28 14.02.2020
      GMT 16:28 14.02.2020

      أبرز صور أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"

      نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي: لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة المنصرمة.

      28
    • رجل يرتدي قناعا واقيا ويحمل باقة زهور بمناسبة يوم فالنتاين (عيد الحب) في هونغ كونغ، الصين 14 فبراير 2020
      Last update: GMT 11:15 14.02.2020
      GMT 11:15 14.02.2020

      الحب في زمن كورونا

      يحتفل العالم اليوم، 14 فبراير/ شباط، بيوم "فالنتاين" (عيد الحب أو العشاق)، ولكن كيف بدت التحضيرات له وكيف ظهر الأشخاص في هذا اليوم؟ في ظل انتشار فيروس "كورونا" الجديد في العديد من بلدان العالم.

      14
    • راكب الأمواج من هاواي كاي ليني يركب الموجة العملاقة خلال تحدي نزاري تو لركوب الأمواج في البرتغال، 11 فبراير 2020
      Last update: GMT 13:18 13.02.2020
      GMT 13:18 13.02.2020

      احذر الخضم...التحدي لأخطر موجات الناصرة البرتغالية

      يقام تحدي "نزاري تو تشالينج" لركوب الأمواج في مدينة الناصرة البرتغالية المطلة على المحيط الأطلسي. وسر اختيارها يكمن في الأخدود البحري الهائل تحتها بعمق 5 كيلومترات. وبالتالي، فإن التجاويف التي تحدثها الأمواج تنطوي على نفسها أمام المدينة القديمة مكوّنة بذلك أكبر الأمواج العاتية في العالم.، فتجذب أفضل راكبي أمواج من جميع أنحاء العالم.

      8
    الأفضل هذا الأسبوع
    الأفضل هذا الشهر
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك