الأرض كما لم ترها من قبل...صور جديدة للكوكب من Google Earth

أكثر الأماكن غير العادية وأكثرها جمالا على سطح الأرض التقطت بواسطة الأقمار الصناعية. تم إضافة ألف صورة جديدة إلى محرك البحث "غوغل إرث" (Google Earth) كجزء من مشروع "إرث فيو" (Earth View).

يتم تجميع الصور الجديدة على هئية خريطة ملونة، التي سوف تساعد في العثور على المشهد اللوني المفضل لديك والحفاظ عليه بين الآلاف من المشاهد التي التقطت للكوكب الجميل.

بإمكانك العثور على صور أخرى - أجمل للأرض على الموقع الرسمي لمشروع "إرث فيو" (Earth View)، حيث يوجد أكثر من 2.5 ألف صورة.