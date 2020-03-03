فن الأرض... جداريات مذهلة من نوع آخر

يهدف المشروع إلى إنشاء أطول سلسلة بشرية رمزية في جميع أنحاء العالم، وتشجيع على القيم مثل: العمل الجماعي واللطف والانفتاح على العالم.
هذه الأعمال الفنية تقام للمرة الخامسة ضمن المشروع العالمي "ما وراء الجدران" (Beyond Walls)، الذي أقيم في عدة مدن في أنحاء العالم، وهذه الأعمال نعرضها من بوركينا فاسو في غرب أفريقيا.
يهدف المشروع إلى إنشاء أطول سلسلة بشرية رمزية في جميع أنحاء العالم، وتشجيع على القيم مثل: العمل الجماعي واللطف والانفتاح على العالم.
انطلقت يوم أمس الثلاثاء، في مدينة بيريسلافل زاليسكي الروسية، مسابقة الجمال "الماكياج العسكري"، وهي مسابقة تهدف لإظهار ليس فقط جمال الجنديات وإنما مهاراتهن العسكرية أيضا .
تم الإعلان عن الصور التي فازت بالجوائز الوطنية في المسابقة العالمية "سوني" للتصوير لعام 2020.
نحو 360 شجرة كرز "ساكورا" تغطي الجهة الجنوبية من جبل ماتسودا. ويبدأ موسم تفتح أزهار شجر الكرز في منتصف فبراير، أي قبل أي مكان آخر تقريبًا بالقرب من طوكيو.
افتتح معرض "طائرات الحرب الوطنية العظمى" في المتحف المركزي للقوات الجوية في مونينو بضواحي موسكو. حيث تم تجميع أبرز الطائرات التي شاركت في الخطوط الأمامية في جبهات الحرب ضد العدو، ألمانيا النازية.
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