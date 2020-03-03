فن الأرض... جداريات مذهلة من نوع آخر

هذه الأعمال الفنية تقام للمرة الخامسة ضمن المشروع العالمي "ما وراء الجدران" (Beyond Walls)، الذي أقيم في عدة مدن في أنحاء العالم، وهذه الأعمال نعرضها من بوركينا فاسو في غرب أفريقيا.