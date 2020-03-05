الفائزون في مسابقة التصوير بواسطة آيفون 11

شارك مستخدمو هواتف "آيفون" (iPhone) من جميع أنحاء العالم في مسابقة التصوير (صورة بواسطة آيفون في وضع التصوير الليلي)، حيث أرسلوا العديد من الصورالرائعة التي التقطت بواسطة آيفون 11، وآيفون 11 برو، وآيفون 11 برو ماكس.

وقامت لجنة تحكيم خاصة باختيار أفضل ست صور من بين الآلاف من الصور، التي قدمها المشاركون.

ستظهر هذه الصور على لاصقات إعلانية في بلدان مختلفة.

هذه المرة، كان الفوز في المسابقة حليف المصورين من إسبانيا والهند والصين وثلاثة مصورين من روسيا، حيث أظهر أصحابها وجهات نظر مختلفة حول استخدام التصوير الليلي وجمال المشاهد الليلية.