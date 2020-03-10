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16:57 GMT10 مارس/ آذار 2020
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    القائمة القصيرة لجوائز "سوني" العالمية في فئتي الطلاب والشباب

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    • صورة بعنوان دموع التماسيح للمصور توبيا فافيريو من إيطاليا، ضمن القائمة القصيرة لفئة الطلاب في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2020
    • صورة بعنوان البحيرة الباردة للمصور بريوس باي من الصين، ضمن القائمة القصيرة لفئة الشباب في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2020
    • صورة بعنوان يا لها من شخصية! للمصور ماك سيلي من أستراليا، ضمن القائمة القصيرة لفئة الشباب في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2020
    • صورة بعنوان إطارات الغرفة الخضراء للمصور رام كاوشاليان من الهند، ضمن القائمة القصيرة لفئة الشباب في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2020
    • صورة بعنوان تلوث النهر للمصورة جانا بوتوفا من روسيا، ضمن القائمة القصيرة لفئة الشباب في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2020
    • صورة بعنوان السرعة في الغبار للمصورة إيميليا هاميرسكا-لينغاس من بولندا، ضمن القائمة القصيرة لفئة الشباب في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2020
    • صورة بعنوان زوجان للمصور تروونغ هواي فو من فيتنام، ضمن القائمة القصيرة لفئة الشباب في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2020
    • صورة بعنوان السباق للمصور جان بيشزاتوسكي من بولندا، ضمن القائمة القصيرة لفئة الشباب في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2020
    • صورة بعنوان بربري للمصور لي شلوسر من الولايات المتحدة، ضمن قائمة فئة الشباب في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2020
    • صورة بعنوان الفراعنة للمصورة ليوبوف ألكسندروفا من روسيا، ضمن القائمة القصيرة لفئة الشباب في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2020
    • صورة بعنوان نائم للمصورة آنا كولمينسكايا من روسيا، ضمن القائمة القصيرة لفئة الشباب في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2020
    • صورة بعنوان الصخرة الوحيدة للمصور آدم رابارا من سلوفاكيا، ضمن القائمة القصيرة لفئة الشباب في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2020
    • صورة للمصورة داريا لوفيتس من بيلاروسيا، ضمن القائمة القصيرة لفئة الشباب في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2020
    • صورة بعنوان فجر جديد للمصور فونغ لي من فيتنام، ضمن القائمة القصيرة لفئة الشباب في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2020
    • صورة بعنوان البر الرئيسى للصين للمصور فانغبين تشين من الصين، ضمن القائمة القصيرة لفئة الطلاب في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2020
    صورة بعنوان "دموع التماسيح" للمصور توبيا فافيريو من إيطاليا، ضمن القائمة القصيرة لفئة "الطلاب" في مسابقة جوائز "سوني" العالمية للتصوير لعام 2020 يركز اقتراحي على الشعور بخط خفي وعميق يحدد فرقًا كبيرًا بين الإنسانية والبيئة. يبدو أن الاهتمام المتزايد بالحفاظ على الكوكب يكمن في كيفية التأكيد على هذا الاختلاف كما لو كان على البشر التدخل لحماية "البيئة". وفقًا لوحدة الوجود لسبينوزا، فإن هذا التقسيم المفاهيمي هو أمر سخيف ويبدو أنه يسمح للبشر بإساءة معاملة الطبيعة لأغراض خاصة كاستخدامها في شعارات أو رذائل. بينما يمكن العثور على جذور هذا الفصل على نطاق واسع في نصوص الفيلسوف فرانسيس بيكون، في القرن السابع عشر، الذي لم يتردد في تحديد هدف التقدم العلمي باعتباره العامل السائد للهيمنة والاستغلال للطبيعة لصالح الإنسان، ما جعلني أتساءل هنا: إلى أي مدى ساهم هذا التقسيم المفاهيمي في الاستغلال المادي للكوكب، بحيث يعرض بقاء الإنسان للخطر؟ هل من الصحيح أن نعتبر الاختلافات على أنها تباين وعدم مساواة؟
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    تضم القائمة القصيرة للطلاب والشباب أعمالا فوتوغرافية لعشرة طلاب من مؤسسات التعليم العالي الرائدة من جميع أنحاء العالم. تم تحدي الطلاب لتقديم سلسلة من خمس إلى عشر صور تستجيب للفئتين من القائمة.

    تم تحدي الطلاب العشرة في أن يقدموا من 5 إلى 10 أعمال فوتوغرافية تستجيب للفئتين. 

    والطلاب العشرة المشاركين في القائمة القصيرة "سوني" للتصوير العالمية لعام 2020 فازوا بمعدات التصوير الرقمي من "سوني"، قيمتها 30 ألف يورو، التي ستعود بالفائدة على مؤسساتهم التعليمية، من أجل إكمال مشروعهم الفوتوغرافي - أفضل طالب مصور للعام.

    قدمت المنظمة العالمية للتصوير الفوتوغرافي هذا العام نسقًا جديدًا لمسابقة الشباب، والتي تهدف إلى توفير المزيد من الفرص للمصورين الشباب، ما أدى إلى زيادة عدد المشاركين بنسبة 50%. من يونيو إلى ديسمبر 2019، طُلب من المشاركين إرسال ما يصل إلى ثلاث صور تتعلق بمواضيع محددة خلال الشهر. وكل شهر كان يُعلن عن فائز جديد في الفئة ويُضاف إلى القائمة القصيرة لجائزة المصورين الشباب لعام 2020.

    الكلمات الدلالية:
    صور, التصوير, التصوير الفوتوغرافي
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