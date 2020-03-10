القائمة القصيرة لجوائز "سوني" العالمية في فئتي الطلاب والشباب

تضم القائمة القصيرة للطلاب والشباب أعمالا فوتوغرافية لعشرة طلاب من مؤسسات التعليم العالي الرائدة من جميع أنحاء العالم. تم تحدي الطلاب لتقديم سلسلة من خمس إلى عشر صور تستجيب للفئتين من القائمة.

تم تحدي الطلاب العشرة في أن يقدموا من 5 إلى 10 أعمال فوتوغرافية تستجيب للفئتين.

والطلاب العشرة المشاركين في القائمة القصيرة "سوني" للتصوير العالمية لعام 2020 فازوا بمعدات التصوير الرقمي من "سوني"، قيمتها 30 ألف يورو، التي ستعود بالفائدة على مؤسساتهم التعليمية، من أجل إكمال مشروعهم الفوتوغرافي - أفضل طالب مصور للعام.

قدمت المنظمة العالمية للتصوير الفوتوغرافي هذا العام نسقًا جديدًا لمسابقة الشباب، والتي تهدف إلى توفير المزيد من الفرص للمصورين الشباب، ما أدى إلى زيادة عدد المشاركين بنسبة 50%. من يونيو إلى ديسمبر 2019، طُلب من المشاركين إرسال ما يصل إلى ثلاث صور تتعلق بمواضيع محددة خلال الشهر. وكل شهر كان يُعلن عن فائز جديد في الفئة ويُضاف إلى القائمة القصيرة لجائزة المصورين الشباب لعام 2020.