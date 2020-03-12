الشرطة الروسية على ظهر دب قطبي ونزهة برفقة ديناصور... سان بطرسبورغ الوهمية بريشة فنان روسي

يقوم الفنان والمصور الروسي من مدينة سان بطرسبورغ، فاديم سولوفيوف، بالتقاط صور لمناظر عادية في مدينة سان بطرسبورغ، ثم يضيف إليها كائنات وأشكال مختلفة.

أضاف الفنان لمسة الخيال لمواقع معروفة في مدينته كحمامة ضخمة على مبنى يطل على قناة أوبفودني، أو أخطبوط يركب حافلة عمومية في منطقة بتروغرادسكايا ستورونا، أو حيوان الورل ضخم في ساحة القصر، وغيرها الكثير.

اكتشف المناظر الخيالية لمدينة سان بطرسبورغ في ألبوم صور من "سبوتنيك".