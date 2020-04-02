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10:33 GMT02 أبريل/ نيسان 2020
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    الجميع سواسية أمام كورونا

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    • رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا ورئيس الوزراء إيغور ماتوفيتش يرتديان أقنعة واقية وقفازات طبية، يتصافحان أثناء حضورهما لمراسم تنصيب الحكومة في القصر الرئاسي في براتيسلافا، سلوفاكيا 21 مارس 2020.
    • الرئيس فلاديمير بوتين يزور مستشفى كوموناركا، المخصص لاستقبال المصابين بـكورونا، موسكو، 24 مارس 2020
    • الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يرتدي قناع واقي خلال زيارته للمستشفى الميداني العسكري خارج مستشفى إميل مولر في مولهاوس، شرق فرنسا 25 مارس 2020، خلال إغلاق مشدد في فرنسا لوقف انتشار مرض الفيروس التاجي (COVID-19) .
    • في هذه الصورة التي نشرتها وكالة أنباء شينخوا الصينية، الرئيس الصيني شي جين بينغ يرتدي القناع الواقي، ويتحدث إلى أحد أفراد الطاقم الطبي خلال زيارته لأكاديمية العلوم الطبية العسكرية في بكين 2 مارس 2020.
    • وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي يرتدي قناعا واقايا لدى وصوله لحضور مؤتمر صحفي، بعد أن طلب رئيس الوزراء اللبناني حسن دياب من قوات الأمن فرض إجراءات أكثر صرامة لإبقاء المواطنين في منازلهم ومنع التجمعات للحد من تفشي مرض الفيروس التاجي (COVID- 19) في بيروت ، لبنان 22 مارس 2020.
    • جندي يساعد الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش على ارتداء قناع للوجه قبيل زيارته الخيام التي تم إنشاءها لمرضى الفيروس التاجي (COVID-19) في مستشفى دوبرافا في زغرب، كرواتيا 21 مارس 2020.
    • الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يرتدي القناع الطبي الواقي أثناء حديثه في اجتماع بقصر ميرافلوريس في كاراكاس، فنزويلا 13 مارس 2020
    • زعيم حزب الاتحاد اليميني المتطرف، ماتيو سالفيني، يرتدي القناع الواقي، بينما يخاطب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، مجلس الشيوخ ، بشأن انتشار مرض فيروس كورونا (COVID-19) ، في روما، إيطاليا 26 مارس 2020
    • الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مرتديًا قناعًا واقيًا يحضر جلسة طارئة للبرلمان في كييف، أوكرانيا، 30 مارس 2020
    • الرئيس الأوكراني السابق، زعيم حزب التضامن الأوروبي بترو بوروشينكو، قبل الاجتماع الاستثنائي لبرلمان أوكرانيا في كييف  30 مارس 2020
    • خوسيه ماريا ساننشيز غارسيا، نائب حزب اليمين المتطرف الإسباني يرتدي القناع الواقي، يجلس في البرلمان الإسباني شبه الخالي، بينما يتبع غالبية المشرعين الجلسة عبر الإنترنت، وهو يشرح سانشيز الإجراءات الاحترازية اللازمة في ظل حالة الطوارئ في مدريد، إسبانيا 18 مارس 2020
    • الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يعدل قناع وجهه أثناء بيان صحفي حول تفشي مرض فيروس كورونا (COVID-19) في البرازيل ، 20 مارس 2020
    • لافتة انتخابية تظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار الصورة)، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق وزعيم حزب إسرائيل بيتنا اليميني أفيغدور ليبرمان (وسط الصورة)، وزعيم حزب الأزرق والأبيض بيني غانتس، وهو يرتدون أقنعة في المدينة الإسرائيلية من رمات جان، بالقرب من تل أبيب 29 مارس 2020
    • يحضر المشرعون، وبعضهم يرتدون قناع الوجه، جلسة عامة في مجلس النواب في طوكيو، اليابان 12 مارس 2020
    • رئيس وزراء كوريا الجنوبية، تشونغ سي كيون، يخلع قناع وجهه لعقد مؤتمر صحفي حول التدابير الوقائية الأخيرة التي اتخذتها البلاد لمكافحة الفيروس التاجي كورونا الجديد في سيول في سئول، كوريا الجنوبية، 27 مارس 2020
    • الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف يرتدي قناع واقي، يزور نقطة تفتيش أُقيمت لتأمين المدينة ومنع انتشار مرض الفيروس التاجي (COVID-19) في ضواحي العاصمة نور سلطان، كازاخستان 19 مارس 2020.
    © REUTERS / Michal Svitok
    رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا ورئيس الوزراء إيغور ماتوفيتش يرتديان أقنعة واقية وقفازات طبية، يتصافحان أثناء حضورهما لمراسم تنصيب الحكومة في القصر الرئاسي في براتيسلافا، سلوفاكيا 21 مارس 2020.
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    عندما يتعلق الأمر بالسياسيين، غالبًا ما يُقال إنهم "يرتدون قناعا": إما لكسب دعم الناخبين المحتملين، أو لإخفاء أنفسهم. لكن الآن، ووسط جائحة فيروس كورونا، أصبح الجميع، يرتدي أقنعة - بالمعنى الحرفي - وقادة العالم ليسوا استثناء.

     يرتدي الرؤساء والوزراء وأعضاء البرلمانات في مختلف بلدان العالم، أقنعة واقية للوجه في الأماكن العامة، وخلال العمل، وسط تفشي الفيروس التاجي "كورونا"، لكي يثبتوا لمواطنيهم مدى أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس القاتل ومنع انتشاره.

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