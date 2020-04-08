بعيدا عن كورونا...أكثر المناطق النائية إثارة

على خلفية اتخاذ الحكومات في العالم إجراءات احترازية بشأن منع تفشي الفيروس التاجي "كورونا" الجديد، قلت حركة التنقل والسفر داخل البلاد وخارجها. ولكن إلى أين يهرب هواة المناطق النائية والمثيرة؟

للهروب من هول كورونا، ولاتباع عزل صحي ذاتي، يجد بعض الأشخاص طرقاً أخرى للانعزال خلال هذا الوقت العصيب ومواجهة الأزمة على طريقته الخاصة.

اختار لكم فريق عمل "سبوتنيك" مجموعة صور للأماكن النائية، منها المنارات ومحطات الأحوال الحوية وحتى السجون المهجورة، في بلدان مختلفة: روسيا والبرتغال وفرنسا وتونس وفرنسا وغرينلاند والولايات المتحدة