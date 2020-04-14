رمسيس الثاني وتوت عنخ آمون في "عهد كورونا"

الجيمع يتبع إرشادات منظمة الصحة العالمية، فيما يخص النظافة والحماية الشخصية من خطر الإصابة بعدوى فيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، ولكن يجب ألا ننسى أن الأغراض الشخصية والأماكن التي تتواجد فيها ليست استثناء. وعليه، يجب الاهتمام بتعقيمها أيضاً، منعاً لاستقرار جزيئات الفيروس على الأسطح.

هذه الصور ننقلها إليكم من المتحف المصري الكبير، حيث يقون علماء آثار مصريون وعمال بناء، يرتدون الكمامات الطبية لحماية أنفسهم من الإصابة بعدوى فيروس "كورونا" المسبب لمرض (كوفيد-19)، بأعمال الترميم والتعقيم والبناء.

تابع إرشادات الصحة العالمية حول النظافة الشخصية، وابق في البيت...