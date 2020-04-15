لتحمي نفسك من الأمراض... الاتحاد السوفيتي ينصحك بهذا

وانصب تركيز نظام الرعاية الصحية في زمن الاتحاد السوفيتي على مبادئ الاهتمام بالاجراءات الوقائية، وتحسين المشاركة العامة في تطوير النظام الصحي، وتعزيز الصحة العامة والرعاية الصحية لكافة المواطنين، وبالأخص الأسرة - خلية المجتمع.

وفيما يتعلق بتطبيق هذه الإرشادات، أقيمت مجالس وتحقق من تنفيذها على نطاق واسع في البلاد.

واليوم، نجد بعض الملصقات من العهد السوفيتي، التي لا تزال مناسبة لجميع الأوقات، وحتى في زمن انتشار الفيروس "كورونا"، في ألبوم "سبوتنيك".