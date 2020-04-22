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    الفائزون والمتأهلون في المسابقة المفتوحة لجوائز "سوني" العالمية للتصوير لعام 2020

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    • صورة بعنوان عطس في الريح، للمصورة الأمريكية جيسيكا تشاب، المتأهلة للتصفيات النهائية في فئة الصور المفتوحة من مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2020
    • صورة بعنوان Mark 5:28، للمصور الأسترالي أنطوني فيلينغ، الفائز في فئة الثقافة المفتوحة من مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2020
    • صورة بعنوان تساقط الثلوج الليلي، للمصور الإيطالي ماركو مينيتشيتي، المتأهل في نهائي فئة المناظر الطبيعية المفتوحة من مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2020
    • صورة بعنوان القط الفرعوني والفن، للمصور الروسي إيغور كريوكوف، المتأهل في نهائي فئة الحياة الساكنة المفتوحة من مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2020
    • صورة بعنوان خارج المسار العام، للمصور السلوفاكي بيتر سفوبودا، المتأهل في نهائي فئة الحركة المفتوحة من مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2020
    • صورة بعنوان كولونيا تقاوم، للمصور الكولومبي سانتياغو ميس، الفائز في فئة الشارع المفتوح من مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2020
    • صورة بعنوان التحول، للمصور الروسي ستانيسلاف ستانكوفسكي، المتأهل للتصفيات النهائية في فئة الإبداع المفتوح من مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2020
    • صورة بعنوان حرب النجوم، للمصورة الفرنسية كارولين باو، المتأهلة للتصفيات النهائية في فئة عالم الطبيعية المفتوح والحياة البرية من مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2020
    • صورة بعنوان موسم حصاد زنبق الماء، للمصور الفيتنامي ترونغ فام هوي، الفائز في فئة السفر المفتوح من مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2020
    • صورة، للمصور االتركي كينياس بوستانجي، الفائز في فئة الثقافة المفتوحة من مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2020
    • صورة بعنوان على متن قطار شحن صحراوي، للمصور الأسترالي أدريان غورين، الفائز في فئة السفر المفتوح من مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2020
    • صورة بعنوان عقدة، للمصور الصيني سيوجينغ تشانغ، الفائز في فئة الإبداع المفتوح من مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2020
    • صورة للمصور البريطاني ستيفن توملينسون، الفائز في فئة الهندسة المعمارية المفتوحة من مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2020
    • صورة بعنوان المحيط البلاستيكي، للمصور الأرجنتيني خورخي رينال، الفائز في فئة الحياة الساكنة المفتوحة من مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2020
    • صورة بعنوان النافذة، للمصورة اليونانية إيليني ريمانتوناكي، الفائزة في فئة الهندسة المعمارية المفتوحة من مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2020
    • صورة للمصور البولندي ميلوش ويلتشينسكي، الفائز في فئة السفر المفتوح من مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2020
    • صورة بعنوان ضوء الحارة، للمصور الإسباني خواكين لونا، المتأهل للتصفيات النهائية في فئة الشارع المفتوح من مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2020
    • صورة بعنوان إحساس اللون والروح، للمصور الياباني ساوامارو بوكيرو، المتأهل للتصفيات النهائية في فئة البورتريه المفتوح من مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2020
    • صورة بعنوان إحساس اللون والروح، للمصور البريطاني أليك كوناه، الفائز في فئة الحركة المفتوحة من مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2020
    • صورة بعنوان من خطوط وأقواس 2، للمصور التشيكي ماريك جوراس، المتأهل في التصفيات النهائية في فئة الإبداع المفتوح من مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2020
    • صورة بعنوان رسم تاي تشي، للمصور الصيني غوافي لي، الفائز في فئة عالم الطبيعة والحياة البرية المفتوحة من مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2020
    • صورة بعنوان انعكاس الجليد، للمصور الأسترالي غريغ ماكغوين، الفائز في فئة المناظر الطبيعية المفتوحة من مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2020
    • صورة بعنوان فرانسيس الأسود، للمصور البريطاني توم أولدهام، الفائز في فئة البورتريه المفتوح من مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2020
    • صورة بعنوان الهندسة العاطفية، للمصور الإيطالي روزاريا سابرينا بانتانو، الفائز في فئة العمارة المفتوحة من مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2020
    صورة بعنوان "عطس في الريح"، للمصورة الأمريكية جيسيكا تشاب، المتأهلة للتصفيات النهائية في فئة "الصور المفتوحة" من مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2020
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    أعلنت المنظمة العالمية للتصوير الفوتوغرافي عن الفائزين في عدة فئات التصوير لهذا العام، وعن القائمة القصيرة ضمن المسابقة المفتوحة لجوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2020، مع التقدير لأفضل صورة منفردة من عام 2019.

    وأُدرج على قائمة التصفيات النهائية في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2020 أكثر من 100 مصوّر، إلى جانب عشرة من الفائزين من فئات المسابقة المختلفة.

    ويحصل كل فائز على أحدث معدات التصوير الرقمي من شركة "سوني" لتطوير رؤيتهم، وسوف يتنافس كل واحد منهم على لقب "مصور رفيع المستوى لعام 2020"، ويحصل على مكافأة قدرها 5000 دولار.

    الكلمات الدلالية:
    شركة سوني, سوني, صور, تصوير
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