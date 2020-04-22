الفائزون والمتأهلون في المسابقة المفتوحة لجوائز "سوني" العالمية للتصوير لعام 2020

أعلنت المنظمة العالمية للتصوير الفوتوغرافي عن الفائزين في عدة فئات التصوير لهذا العام، وعن القائمة القصيرة ضمن المسابقة المفتوحة لجوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2020، مع التقدير لأفضل صورة منفردة من عام 2019.

وأُدرج على قائمة التصفيات النهائية في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2020 أكثر من 100 مصوّر، إلى جانب عشرة من الفائزين من فئات المسابقة المختلفة.

ويحصل كل فائز على أحدث معدات التصوير الرقمي من شركة "سوني" لتطوير رؤيتهم، وسوف يتنافس كل واحد منهم على لقب "مصور رفيع المستوى لعام 2020"، ويحصل على مكافأة قدرها 5000 دولار.