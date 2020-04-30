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    أفضل صور "سبوتنيك" في أبريل  2020

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    كل الأخبار
    • معرض لبيع الملابس الداخلية في باكو. قررت الحكومة الأذربيجانية تخفيف قيود الحجر الصحي التي تم إدخالها في إطار مكافحة جائحة الفيروس التاجي كورونا، 27 أبريل 2020
    • يقوم موظفو وزارة الطوارئ الروسية بالتعقيم في محطة الفطارات كييفسكايا في موسكو كجزء من تدابير الوقاية من الإصابة بالفيروس التاجي كورونا
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد اجتماعا مع أعضاء الحكومة الروسية على الإنترنت في مقر إقامته في نوفو- أوغاريوف خارج موسكو، روسيا 15 أبريل 2020
    • ظهور عبارة ابق في المنزل على سطح ملعب لوجنيكي في موسكو، وحث المواطنين على احترام نظام العزلة الذاتية، 3 أبريل  2020
    • فتاة تصور أزهار الكرز على زقاق بستان الكرز في سوتشي الروسية
    • إطلاق صاروخ حامل صاروخ النصر (سويوز-2.1a) مع المركبة الفضائية سويوز-ام اس-14 من منصة الإطلاق في قاعدة بايكونور 8 أبريل 2020
    • رجل يرتدي زي رجل الوطواط في محل تجاري في مدينة تفير، كجزء من فعالية جماعية من قبل الغطاسين لمواجهة انتشار فيروس كورونا، 7 أبريل 2020
    • بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل خلال مراسم عيد البشارة للسيدة مريم العذراء في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو، قبل بدء الاحتفالات بعيد الفصح في روسيا، 7 أبريل 2020
    • إزالة الثلوج على جزء من الطريق المؤدي نحو قرية تيريبيركا في منطقة مورمانسك الروسية، 8 أبريل  2020
    • فتاة مع قطة في فناء منزل بقرية راغوفكا وسط حريق في منطقة الحظر القريبة من محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، أوكرانيا 10 أبريل 2020
    • شرطي أثناء اعتقال رجل خالف نظام الحجر الصحي بأحد شوارع كاتماندو، نيبال 6 أبريل 2020
    • ناقلة نفط في مجمع شيسخاريس للترانزيت في إقليم كراسنودار الروسية
    • مدربتا نادي أورانج فيتنس للياقة البدنية: ألينا فاسيلييفا (يسار) وألينا غوليان بإجراء تدريب رياضي بث عبر الإنترنت في سوتشي الورقية، 8 أبريل  2020
    • نوافذ المواطنين في موسكو خلال العزل الذاتي، 13 أبريل 2020
    • متظاهرون يطالبون بإلغاء الحجر الصحي في الولايات المتحدة الأمريكية في أحد شوارع حي ألباني 22 أبريل  2020 
    • رجل يرتدي كمامة طبية ويركب دراجة على أحد الشوارع في ضواحي كاتماندو، 15 أبريل. وقرر مجلس وزراء نيبال تمديد الحجر الصحي كتدبير وقائي لمنع انتشار فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 حتى 27 أبريل.
    • الحرفي مكسيم سفيكلا يحمل في يده نموذج من قذيفة لعمل نسخة من مركبة كاتيوشا القتالية، بمناسبة اقتراب الحرب الوطنية العظمى، في مرآب منزله في قرية بولشوي أويش بمنطقة نوفوسيبيرسك الروسية، 24 أبريل 2020
    • موظفة من القطاع الصحي خلال جولة تفقدية على الأحياء السكنية في كاراكاس، للتعرف على حالات الإصابة بالفيروس التاجي كورونا، فنزويلا 22 أبريل 2020
    • حقول بذور اللفت في إقليم كراسنودار الروسي، 26 أبريل 2020
    • راقصة الباليه الروسية سفيتلانا زاخاروفا خلال الحفل الخيري نحن سويا (لتشجيع مكافحة كورونا) في مسرح البولشوي في موسكو. تم تنظيم الحفل من قبل مسرح البولشوي بالاشتراك مع قناة روسيا 1 التلفزيونية.
    • استحمام الفيل في سيرك سوتشي، روسيا 28  أبريل 2020
    • حمل توابيت ضحايا كورونا في مقبرة المودينا في مدريد، إسبانيا 7 أبريل 2020
    • بداية شهر رمضان في مسجددماك الكبير في مدينة ميدان، إندونيسيا 23 أبريل 2020
    • عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أثناء زيارته للقسم الطبي رقم 6 في مستشفى المدينة السريري إس. إ. سباسوكوكوتسكوغو في شمال موسكو. ومن المخطط افتتاح هذا القسم لاستقبال مرضى Covid-19 والمصابين بفيروس كورونا في 13 أبريل.
    • سيارات أجرة لشركة Yandex.Taxi في موقف للسيارات في موسكو، بعد إدخال اجراءات صارمة للنقل والتحرك على خلفية انتشار كورونا في البلاد
    • رجال الإطفاء يطفئون الحريق في غابات منطقة نوفوسيبيرسك الروسية 23 أبريل 2020
    • طائرات الخطوط الجوية التابعة لشركة روسيا في موقف للطائرات في مطار شيريميتيفو موسكو، بعد توقف الرحلات الجوية، وإدخال اجراءات وقائية ضد انتشار كورونا في البلاد، 7 أبريل 2020
    • مركز الأعمال موسكو-سيتي في وسط العاصمة موسكو
    • يقوم موظفو وزارة حالات الطوارئ بعمليات التعقيم في مطار بلاتوف في روستوف-على-الدون، روسيا 15 أبريل 2020
    • الألعاب النارية في حديقة النصر في منطقة بوكلونايا غورا للاحتفال بالذكرى الـ 75 لتحرير براتيسلافا (في سلوفاكيا) من الغزاة النازيين، 4 أبريل 2020
    • فتاة في أحد شوارع مدينة باكو. قررت الحكومة الأذربيجانية تخفيف قيود الحجر الصحي التي تم إدخالها في إطار مكافحة جائحة الفيروس التاجي كورونا، 27 أبريل 2020
    • تعقيم معبر للمشاة تحت الأرض في ساحة كالوجسكايا في موسكو، 12 أبريل 2020
    • سفينة البحث والاستطلاع الأميرال فلاديميرسكي بالقرب من جزر سيشل في المحيط الهندي، 26 أبريل 2020
    © Sputnik . Murad Orujov
    معرض لبيع الملابس الداخلية في باكو. قررت الحكومة الأذربيجانية تخفيف قيود الحجر الصحي التي تم إدخالها في إطار مكافحة جائحة الفيروس التاجي "كورونا"، 27 أبريل 2020
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    يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" أفضل صور من كاميرات مراسلي وكالته من مختلف أنحاء العالم.

    نعرض لكم صورا التقطتها كاميرات مراسلي وكالتنا "سبوتنيك" في شهر أبريل/ نيسان 2020.

    الكلمات الدلالية:
    سبوتنيك, سبوتنيك
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    • احتجاجات مناهضة للحكومة للبنانية وأعمال شغب في مدينة طرابلس، لبنان 28 أبريل 2020
      Last update: GMT 10:25 29.04.2020
      GMT 10:25 29.04.2020

      طرابلس الشرارة... إلى أين ينزلق الوضع في لبنان

      يشهد لبنان حركة تظاهرات واحتجاجات واسعة في عدد من المناطق على الرغم من إجراءات التعبئة العامة لمنع انتشار فيروس كورونا، بسبب الأوضاع الاقتصادية الضاغطة التي يعيشها اللبنانيون، خصوصا مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى ما يقارب 4 آلاف ليرة لبنانية، وانعكاس ذلك على أسعار المواد الغذائية الأساسية.

      احتجاجات طرابلس اللبنانية
      10
    • أهالي مدينة بوزنان المحرر من ألمانيا النازية، يرحبون بالجنود السوفيتيين على متن الدبابة الثقيلة إي إس-2 (دبابة يوسف ستالن)، بولندا 23 فبراير 1945
      Last update: GMT 09:59 28.04.2020
      GMT 09:59 28.04.2020

      "يوسف ستالين"...عشر دبابات سوفيتية أسطورية

      تتضمن القائمة المركبات المدرعة السوفيتية التي تم تصنيعها ليس فقط خلال الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، وأيضًا مدرعات في فترة ما قبل الحرب، والتي استُخدمت في مرحلة مبكرة من الحرب الوطنية العظمى (1941-1945).

      10
    • رسم غرافيتي يصور طيارًا أسطوريًا على واجهة المنزل رقم 32 في شارع نيجنيا كراسنوسيلسكايا في موسكو
      Last update: GMT 13:33 27.04.2020
      GMT 13:33 27.04.2020

      جداريات "عيد النصر" في الحرب الوطنية العظمى

      رسم غرافيتي وجداريات لفنانين روس تظهر على واجهات المنازل بمناسبة اقتراب الذكرى الـ75  للنصر في الحرب الوطنية العظمى على قوات ألمانيا النازية (1941-1945).

      15
    • المسحراتي في شوارع مدينة رفح جنوب قطاع غزة، شهر رمضان، فلسطين 24 أبريل 2020
      Last update: GMT 11:15 27.04.2020
      GMT 11:15 27.04.2020

      رمضان 2020

      طلّ شهر رمضان هذا العام في صورة مغايرة لما اعتاد عليه العالم من قبل.

      19
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