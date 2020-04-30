أفضل صور "سبوتنيك" في أبريل  2020

يشهد لبنان حركة تظاهرات واحتجاجات واسعة في عدد من المناطق على الرغم من إجراءات التعبئة العامة لمنع انتشار فيروس كورونا، بسبب الأوضاع الاقتصادية الضاغطة التي يعيشها اللبنانيون، خصوصا مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى ما يقارب 4 آلاف ليرة لبنانية، وانعكاس ذلك على أسعار المواد الغذائية الأساسية.