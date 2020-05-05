تسجيل
13:08 GMT05 مايو/ أيار 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    صور

    الجمال والسياسة... ممثلات الرؤساء والوزراء في العالم

    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    • كايلي ماكيناني، المتحدثة الرسمية الجديدة باسم البيت الأبيض، واشنطن 1 مايو/ أيار 2020
    • إيرينا فولك، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الداخلية الروسية، موسكو 26 فبراير 2020
    • ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، موسكو 8 نوفمبر 2019
    • لي تهي تهو هانغ، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الفيتنامية، فيتنام 3 أغسطس 2017
    • لولوة رشيد الخاطر، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية القطرية، الدوحة 14 فبراير 2018
    • مورغان أورتاغوس، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الولايات المتحدة 8 يوليو 2019
    • يوليا ميندل، المتحدثة الرسمية باسم الرئاسة الأوكرانية، أوكرانيا
    • يفا كايلي، المتحدثة الرسمية باسم الحركة الاشتراكية اليونانية
    • نتاليا إيسمونت، المتحدثة الرسمية باسم الرئاسة البيلاروسية، بيلاروسيا 9  فبراير 2019
    • زارينا نورلانوفا، المديرة السابقة للمكتب الصحفي لرئيس وزراء جمهورية كازاخستان
    • اليسا فرح، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الدفاع الأمريكية، 25 مارس 2020
    © AFP 2020 / Chip Somodevilla/Getty Images
    كايلي ماكيناني، المتحدثة الرسمية الجديدة باسم البيت الأبيض، واشنطن 1 مايو/ أيار 2020
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104535/05/1045350524_0:114:2218:1362_1200x675_80_0_0_0e4df3bc8a0c319f1a316beb2908c9aa.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/photo/202005051045351193-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/

    الناطقة الإعلامية الجديدة باسم البيت الأبيض، الأمريكية كايلي ماكيناني، استلمت منصبها وظهرت أمام العالم في أول إحاطة إعلامية لها الأسبوع الماضي. وهي رابع شخص يتولى هذا المنصب منذ تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة في عام 2017.

    ظهرت المرأة في عالم السياسة منذ وقت طويل. ولم يعد من الغريب وجود المرأة العربية في منصب المتحدث الرسمي أو الوزارة حتى في البلدان العربية والإسلامية.

    ترون في ألبوم "سبوتنيك" النساء اللاتي تم اختيارهن لتمثيل رجال رفيعي المستوى في كل من الولايات المتحدة، وروسيا، وبيلاروسيا، وأوكرانيا، وفيتنام وقطر وغيرها.

    الكلمات الدلالية:
    الولايات المتحدة, قطر, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook

    المزيد من الصور

    • الطائرات الهجومية سو-25 خلال بروفة الجزء الجوي من العرض العسكري ي في موسكو، بمناسبة إحياء الذكرى الـ75 لعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)
      Last update: GMT 09:31 05.05.2020
      GMT 09:31 05.05.2020

      بروفة للطائرات التي ستظهر في العرض العسكري الجوي في موسكو

      ستشهد العاصمة الروسية موسكو يوم 9 مايو/ أيار المقبل استعراضا عسكريا جويا بمناسبة عيد النصر، لإحياء الذكرى الـ75 لانتصار الجيش السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945).

      17
    • الصبيان ريكو ماتسوي، 8 سنوات، ويايا ماتسوي، 12 عاما، يعرضان رسومات على شرفة منزلهما في طوكيو، اليابان 23 أبريل 2020
      Last update: GMT 15:17 30.04.2020
      GMT 15:17 30.04.2020

      أطفال الحجر الصحي يوجهون رسالة إلى عالم كورونا

      شارك الأطفال "المحاصرون" في منازلهم، بسبب الإغلاق التام والالتزام بالحجر أو العزل الصحي، في فعالية جميلة من نوعها، حيث عبروا عن أكثر ما يفتقدونه خلال هذا الفترة الصعبة من خلال الرسم . فرسموا الأصدقاء في المدرسة، وأجدادهم، و لعب كرة القدم برفقة أصحابهم و جيرانهم، والمساحات الخضراء المفتوحة للتنزه.

      آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم
      15
    • إطلاق صاروخ حامل صاروخ النصر (سويوز-2.1a) مع المركبة الفضائية سويوز-ام اس-14 من منصة الإطلاق في قاعدة بايكونور 8 أبريل 2020
      Last update: GMT 12:32 30.04.2020
      GMT 12:32 30.04.2020

      أفضل صور "سبوتنيك" في أبريل  2020

      يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" أفضل صور من كاميرات مراسلي وكالته من مختلف أنحاء العالم.

      33
    • احتجاجات مناهضة للحكومة للبنانية وأعمال شغب في مدينة طرابلس، لبنان 28 أبريل 2020
      Last update: GMT 10:25 29.04.2020
      GMT 10:25 29.04.2020

      طرابلس الشرارة... إلى أين ينزلق الوضع في لبنان

      يشهد لبنان حركة تظاهرات واحتجاجات واسعة في عدد من المناطق على الرغم من إجراءات التعبئة العامة لمنع انتشار فيروس كورونا، بسبب الأوضاع الاقتصادية الضاغطة التي يعيشها اللبنانيون، خصوصا مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى ما يقارب 4 آلاف ليرة لبنانية، وانعكاس ذلك على أسعار المواد الغذائية الأساسية.

      احتجاجات طرابلس اللبنانية
      10
    الأفضل هذا الأسبوع
    الأفضل هذا الشهر
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك