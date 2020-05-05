الجمال والسياسة... ممثلات الرؤساء والوزراء في العالم

الناطقة الإعلامية الجديدة باسم البيت الأبيض، الأمريكية كايلي ماكيناني، استلمت منصبها وظهرت أمام العالم في أول إحاطة إعلامية لها الأسبوع الماضي. وهي رابع شخص يتولى هذا المنصب منذ تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة في عام 2017.

ظهرت المرأة في عالم السياسة منذ وقت طويل. ولم يعد من الغريب وجود المرأة العربية في منصب المتحدث الرسمي أو الوزارة حتى في البلدان العربية والإسلامية.

ترون في ألبوم "سبوتنيك" النساء اللاتي تم اختيارهن لتمثيل رجال رفيعي المستوى في كل من الولايات المتحدة، وروسيا، وبيلاروسيا، وأوكرانيا، وفيتنام وقطر وغيرها.