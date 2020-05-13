عشاء في زمن الجائحة... "بيوت زجاجية" في مطعم بأمستردام

دعا مطعم "Mediamatic ETEN"، المطل على قناة ديجكسجراخت، وهي قناة في وسط أمستردام، زواره لتناول العشاء في بيوت زجاجية أشبه بـ"الدفيئة" منفصلة عن بعضها البعض حفاظا على معايير التباعد الاجتماعي، ضمن الإجراءات الصحية التي لا تزال مستمرة في هولندا.

وأفاد ممثلو المطعم أن السلطات المحلية يمكنها أن تلغي العشاء للزبائن، ولكن المعطم سيقدم التعويض الكامل لهم.

يمكن حجز طاولة "متباعدة اجتماعيًا" لشخصين في الفترة من 21 مايو/ أيار إلى 27 يونيو/ حزيران، وما بين الفترات المسائية 18.00 - 20.30 أو 20.30 - 23.00، وتبلغ تكلفة العشاء لشخصين من أربعة أطباق فقط 100 يورو. ومع ذلك، أبلغ المطعم أن جميع المقاعد قد تم حجزها بالفعل.

إلا أن هذه البيوت الزجاجية أثارت شكا لدى الكثيرين فيما يخص السلامة أثناء الوباء العالمي - إذا يتواصل الزوار مع النادل على الأقل، الذي بدوره يتواصل مع الطهاة وزملائه الآخرين.