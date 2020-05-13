لحظات الهدوء... لعشاق ساعات الفجر

دعا مطعم "Mediamatic ETEN"، المطل على قناة ديجكسجراخت، وهي قناة في وسط أمستردام، زواره لتناول العشاء في بيوت زجاجية أشبه بـ"الدفيئة" منفصلة عن بعضها البعض حفاظا على معايير التباعد الاجتماعي، ضمن الإجراءات الصحية التي لا تزال مستمرة في هولندا.