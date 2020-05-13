لحظات الهدوء... لعشاق ساعات الفجر

ويمكنكم تأمل أجمل لحظات الفجر وشروق الشمس في ألبوم صور من فريق عمل "سبوتنيك".
وسط الاجراءات الصحية للوقاية من فيروس "كورونا"، والحجر أو العزل الصحي الذي لايزال مفروضا في بعض مدن العالم، من الجميل أن يقضي الشخص أوقاتا في التأمل والتفكير، ولعل ساعات مطلع الشمس أجملها.
ويمكنكم تأمل أجمل لحظات الفجر وشروق الشمس في ألبوم صور من فريق عمل "سبوتنيك".
دعا مطعم "Mediamatic ETEN"، المطل على قناة ديجكسجراخت، وهي قناة في وسط أمستردام، زواره لتناول العشاء في بيوت زجاجية أشبه بـ"الدفيئة" منفصلة عن بعضها البعض حفاظا على معايير التباعد الاجتماعي، ضمن الإجراءات الصحية التي لا تزال مستمرة في هولندا.
تم تتويج لقطة قوية وعاطفية، بعد النفي (After Exodus) ، للمصور البنغلاديشي ك. م. أسد، بلقب أفضل مصور الطعام من مسابقة "Pink Lady®" لعام 2020.
تشهد العاصمة الروسية موسكو اليوم، 9 مايو/ أيار، عرضا عسكريا استثنائيا، حيث سيقام، هذا العام، الجزء الجوي فقط من العرض العسكري السنوي، لإحياء الذكرى الـ75 لانتصار الجيش السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945).
قبل 75 عاما، بدأت قوات الجيش السوفيتي عملية برلين في 16 أبريل/ نيسان 1945 التي هدفت إلى دحر قوات هتلر النازية، واستمرت حتى 7 مايو/ أيار. وفي اليوم التالي، في 8 مايو/ أيار أعلنت ألمانيا النازية استسلامها.
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