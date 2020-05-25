"حوريات البحر "تكتسح الشواطئ الإسرائيلية

يجتمع أفراد "جماعة حورية البحر" الإسرائيلية على شاطئ البحر، مرتدين ذيل "عروس البحر"، كل عام للاحتفال بانطلاق موسم السباحة.

وتهدف فعاليات "جماعة حوريات البحر الإسرائيلية" (Israeli Mermaid Community) في المسابح العامة والبحر في جميع أنحاء البلاد بشكل منتظم، إلى زيادة الوعي حول الحفاظ على بيئة المحيطات.

وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية عن افتتاح موسم السباحة في إسرائيل في جميع الشواطئ مع مراعاة تعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية لمنع الإصابة بـ "كوفيد-19" الذي يصببه فيروس "كورونا".

وترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" نبذة مصورة عن افتتاح موسم السباحة في إسرائيل.