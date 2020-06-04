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    الحسناء القاتلة... جولي المرأة متعددة المهام

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    • الممثلة أنجولينا جولي (يسار) والممثلة ميشال فايبر (يمين) خلال العرض الأول لفيلم ماليفسنت 2 في روما، إيطاليا 7 أكتوبر 2020
    • الممثلة أنجولينا جولي تصل إلى الحفل الـ 84 لتوزريع جوائز أوكسار في لوس أنجلوس 26 فبراير 2012
    • الممثلة أنجولينا جولي، سفيرة النوايا الحسنة إلى الأمم المتحدة، أثناء جلسة الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط وسوريا، في نيويورك، الولايات المتحدة 24 أبريل 2015
    • الممثلة أنجولينا جولي، سفيرة النوايا الحسنة إلى الأمم المتحدة، أثناء زيارة إلى مخيم للاجئين السوريين في الأزرق، شمال الأردن 9 سبتمبر 2016
    • الممثلة أنجولينا جولي برفقة براد بيت يحضران الحفل الـ69 لتوزيع جوائز غولدن غلوب في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا الولايات المتحدة 15 يناير 2012
    • الممثلة أنجولينا جولي برفقة أطفالها في حفل العرض الأول لفيلم ماليفسنت 2 في هوليوود، 30 سبتمبر 2019
    • الممثلة أنجولينا جولي برفقة الممثل ويل سميث في جولة تصوير لفيلم كرتونإشاعة القرش في ريفيرا تاون، فرنسا 14 مايو 2004
    • الممثلة أنجولينا جولي خلال العرض الأول لفيلم سولت في موسكو، روسيا 25 يوليو 2010
    • الممثلة أنجولينا جولي في برنامج تلفزيونيThe Tonight Show with Jay Leno في بوربانك، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 16 مارس 2004
    • الممثلة أنجولينا جولي، سفيرة النوايا الحسنة إلى الأمم المتحدة، تلتقي مع ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في لندن، 10 أكتوبر 2014
    • الممثلة أنجولينا جولي، سفيرة النوايا الحسنة إلى الأمم المتحدة، في زيارة للنازحين بسبب الفياضانات في مهيب باندا، باكستان 7 سبتمبر 2010
    • الممثلة أنجولينا جولي خلال العرض الأول لفيلم كونغ فو باندا في مهرجان كان السينمائي، فرنسا 15 مايو 2008
    • الممثلة أنجولينا جولي خلال جلسة تصوير على سطح فندق ريتز-كارلتون، 25 يوليو 2010
    • الممثلة أنجولينا جولي خلال العرض الأول لفيلم ماليفسنت في طوكيو، اليابان 23 يونيو 2014
    • الممثلة أنجولينا جولي برفقة براد بيت يصلان مهرجان كان السينمائي، فرنسا 21 مايو 2007
    © AFP 2020 / Tiziana Fabi
    الممثلة أنجولينا جولي (يسار) والممثلة ميشال فايبر (يمين) خلال العرض الأول لفيلم "ماليفسنت 2" في روما، إيطاليا 7 أكتوبر 2020
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    تحتفل الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، اليوم 4 يونيو/ حزيران، بعيد ميلادها الـ45.

    ولدت جولي في لوس أنجلوس عام 1975. والداها ممثلان مشهوران، جون فويت والممثلة الفرنسية الكندية مارشلين برتراند. ظهرت أنجلينا لأول مرة على شاشات السينما في عام 1982، في الفيلم الكوميدي "في البحث عن مخرج" (Lookin' to Get Out).

    وفي عام 1999، مثلت جولي في فيلم "فتاة، قوطعت" (Girl, Interrupted)، الذي بفضله انشهرت وفازت بجائزة أوسكار.

    ولأعمال جولي الإنسانية، منحتها ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2014، لقب شرف "سيدة".

    الكلمات الدلالية:
    أنجلينا جولي
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