الحسناء القاتلة... جولي المرأة متعددة المهام

ولدت جولي في لوس أنجلوس عام 1975. والداها ممثلان مشهوران، جون فويت والممثلة الفرنسية الكندية مارشلين برتراند. ظهرت أنجلينا لأول مرة على شاشات السينما في عام 1982، في الفيلم الكوميدي "في البحث عن مخرج" (Lookin' to Get Out).

وفي عام 1999، مثلت جولي في فيلم "فتاة، قوطعت" (Girl, Interrupted)، الذي بفضله انشهرت وفازت بجائزة أوسكار.

ولأعمال جولي الإنسانية، منحتها ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2014، لقب شرف "سيدة".