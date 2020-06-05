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    حذاء طويل للتباعد الاجتماعي... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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    • سيارات مشتعلة خلال احتجاجات جورج فلويد في مينيابوليس 30 مايو 2020
    • افتتاح الفنادق والكازينو أمام الزوار في لاس فيغاس، بعد إغلاق عام بسبب تقشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، 4 يونيو 2020
    • إلقاء القبض على أحد المشاركين في احتجاجات جورج فلويد في  نيويورك 1 يونيو 2020
    • مؤسس SpaceX، إلون ماسك، بعد إطلاق صاروخ Falcon 9 من منصة إطلاق مركز كينيدي للفضاء التابعة لوكالة الفضاء الدولية ناسا في فلوريدا، الولايات المتحدة، 30 مايو 2020
    • أطفال يقفزون إلى مياه خليج ملاكو، ولاية بارا، البرازيل 30 مايو 2020
    • امرأة تحمل طعما لماشيتها مارة بأكبر مواقع للقمامة في منطقة باروغان في غواهاتي، الهند 4 يونيو 2020
    • الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقف على خلفية غرافيتي وكتابات في منتزه لافاييت مقابل البيت الأبيض في واشنطن، الولايات المتحدة 1 يونيو 2020
    • إعادة فتح حديقة الحيوانات تارونغا في سيدني، بعد إغلاق تام دام أكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا في أستراليا 1 يونيو 2020
    • إعادة فتح شاطئ بوسكومب في بورنماوث أمام المواطنين البريطانيين، بعد إغلاق تام دام أكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا في جنوب إنجلترا، 30 مايو 2020
    • راقصة باليه الروسية يكاتيرينا شيبولينا تشارك في حفل عبر الإنترنت، في إطار مهرجان غابة الكرز في متحف بوشكين في موسكو، روسيا، 30 مايو 2020
    • فنانون يمسكون بالونات أثناء المشاركة في فعالية احتجاجية في ذكرى ضحايا كوفيد-19 في برازيليا، البرازيل 1 يونيو 2020
    • ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تركب فرس قزم في منتزه هوم بارك، في ظهور لها (تاريخ الصورة غير معروف) بعد تفشي فيروس كورونا في بريطانيا، أصدرت الصورة في 31 مايو 2020
    • المصورة الكينية باربرا مينيشي ومصممة الأزياء وامبوي ثيمبا خلال جلسة تصوير على سطح أحد المنازل في نيروبي، كينيا 1 يونيو 2020
    • امرأة ترتدي كمامة حاملة قطها أثناء فياضانات سببها إعصار أماندا في مدينة إلوبانغو، سلفادور 31 مايو 2020
    • موسم حصاد اللفت في سريناغار، الهند 1 يونيو 2020
    • متظاهرة ترتدي كمامة أثناء احتجاجات جورج فلويد في بروكلين، الولايات المتحدة 29 مايو 2020
    • صانع أحذية، غريغوري لوب، يصنع حذاء طويلا من الجلد لتسهيل تطبيق قاعدة التباعد الاجتماعي في كلوج نابوكا، رومانيا 29 مايو 2020
    • أطفال يركضون على خلفية غرافيني كورونا في نيروبي، كينيا 3 يونيو 2020
    • لافتة لا أستطيع التنفس، عبارة المواطن الأمريكي المقتول على يد شرطي، في احتجاجات جورج فلويد في  نيويورك، 2 يونيو 2020
    • فتاة في كنيسة المسيح المخلص بعد إعادة فتحها في موسكو، بعد إغلاق تام دام أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا في روسيا 2 يونيو 2020
    • أحد أقرباء ضحايا كوفيد-19 يحمل صلبيا في مقبرة في ضواحي مدينة ليما، بيرو 30 مايو 2020
    • مهاجرون يقومون بنشر غسيلهم على قارب على بعد 20 كم من سواحل مالطا 2 يونيو 2020
    • تلميذات مدرسة الجمباز الإيقاعي في كييف، يرتدون كمامات وقفازات في إطار منع الإصابة بمرض كوفيد - 19 في أوكرانيا1 يونيو 2020
    • نساء يرتدين كمامات وأزياء تقليدية أثناء زيارة إلى معبد وات شايواتثانارام بعد أن خففت الحكومة التايلاندية من إجراءات الحجر المنزلي المفروض لمنع الإصابة بمرض كوفيد-19 في مدينة أيوتثايا، تايلاند، 1 يونيو 2020
    • امرأة تستجم تحت الشمس في منتزه غرينتش في جنوب شرق لندن، المملكة المتحدة 2 يونيو 2020
    • موظف بخدمة إيصال الطعام أثناء تساقط أمطار شديدة في وسط العاصمة موسكو، روسيا 2 يونيو 2020
    • تداعيات إعصار نيسارغا على الساحل الغربي من الهند 3 يونيو 2020
    • ولادة نمور آمور في سفاري بارك تايغان في القرم، روسيا
    • مواطنون يركبون قوارب محتلفة الأحجام والأشكال في قناة لاندوير، في إطار دعم نوادي الرقص الدولية الشهيرة في برلين، التي تضررت بسبب الإغلاق التام بسبب فيروس كورونا في ألمانيا 31 مايو 2020
    © AFP 2020 / Chandan Khanna
    سيارات مشتعلة خلال احتجاجات "جورج فلويد" في مينيابوليس 30 مايو 2020
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    نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي: لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.

    استمرت احتجاجات "جورج فلويد" في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى دول أوروبا والعالم في مسيرات واسعة النطاق مناهضة للعنصرية بشكل عام وللجوء عناصر الشرطة إلى العنف القاتل بشكل خاص، وشهدت مدن أعاصير وأمطار غزيرة وفياضانات، ومدن أخرى عانت من ارتفاع شديد في درجات الحرارة ... هذا وغيره تجدونه في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".

    الكلمات الدلالية:
    سبوتنيك
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