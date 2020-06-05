حذاء طويل للتباعد الاجتماعي... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي: لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.
استمرت احتجاجات "جورج فلويد" في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى دول أوروبا والعالم في مسيرات واسعة النطاق مناهضة للعنصرية بشكل عام وللجوء عناصر الشرطة إلى العنف القاتل بشكل خاص، وشهدت مدن أعاصير وأمطار غزيرة وفياضانات، ومدن أخرى عانت من ارتفاع شديد في درجات الحرارة ... هذا وغيره تجدونه في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".
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