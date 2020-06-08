بجوار عهد التميمي...جورج فلويد يتحدى "جدار الفصل العنصري"

رسم فنان، لاتزال هويته مجهولة، رسما غرافيتيا للمواطن الأمريكي ذي الأصول الأفريقية جورج فلويد، الذي قتل على يد شرطي أمريكي، على جدار الفصل الإسرائيلي، أو كما يطلق عليه الفلسطينيون "جدار الفصل العنصري"، في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأشار منسق "لجان المقاومة الشعبية" المناوئة للاستيطان والجدار الإسرائيلي في بيت لحم، منذر عميرة، بالقول إلى أن هذا الرسم هو "رسالة تضامن من الشعب الفلسطيني المضطهد، للمضطهدين في الولايات المتحدة الأمريكية". وفيما يخص هوية الفنان، قال الناشط الفلسطيني "إنه جرى رسمها ليلا، والرسام مجهول الهوية".

يذكر أنه اندلعت احتجاجات مناهضة للعنصرية واشتباكات مع الشرطة في العديد من المدن الأمريكية، بعد مقتل المواطن الأمريكي، جورج فلويد، أعزل السلاح، خنقا تحت ركبة شرطي في مدينة مينيابوليس أثناء عملية الاحتجاز يوم 25 مايو/ أيار الماضي. وتحول هذا الحدث إلى مظاهرات واسعة النطاق، ليس فقط في الولايات المتحدة بل وفي مدن العالم، لينضم الآلاف إلى المسيرات التضامنية مع قضية "جورج فلويد".