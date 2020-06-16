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    "البحيرة الزمردية" والشواطئ اللازوردية تعم بالزوار في منطقة لينينغراد الروسية

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    • مصطافون في محجر بورنيتسكي في منطقة لينينغراد
    • مصطافون في محجر بورنيتسكي في منطقة لينينغراد
    • مصطافون في محجر بورنيتسكي في منطقة لينينغراد
    • مصطافون في محجر بورنيتسكي في منطقة لينينغراد
    • مصطافون في محجر بورنيتسكي في منطقة لينينغراد
    • مصطافون في محجر بورنيتسكي في منطقة لينينغراد
    • مصطافون في محجر بورنيتسكي في منطقة لينينغراد
    • مصطافون في محجر بورنيتسكي في منطقة لينينغراد
    • مصطافون في محجر بورنيتسكي في منطقة لينينغراد
    • مصطافون في محجر بورنيتسكي في منطقة لينينغراد
    • مصطافون في محجر بورنيتسكي في منطقة لينينغراد
    • مصطافون في محجر بورنيتسكي في منطقة لينينغراد
    • مصطافون في محجر بورنيتسكي في منطقة لينينغراد
    • مصطافون في محجر بورنيتسكي في منطقة لينينغراد
    © Sputnik . Alexei Danichev
    مصطافون في محجر بورنيتسكي في منطقة لينينغراد
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    محجر بورنيتسكي هو عبارة عن موقع طبوغرافي طبيعي تم إنشاؤه بشكل مصطنع بالقرب من قرية غاتشيتي في منطقة لينينغراد (لينينغراد أوبلاست) الروسية.

    ومحجر بورينتسكي استخدم سابقاً لاستخراج حجر البناء. الجزء العملي من المحجر تم غمره بالمياه فتكون ما يشبه بحيرة اصطناعية عمقها خمسة أمتار، قاعها صخري ولون مياهها أخضر زمردي.

    يأتي الزوار، الذين ازداد عددهم بعد رفع الحجر المنزلي ومع ارتفاع درجات الحرارة، إلى هذا المكان بهدف الاستراحة والاستجمام، والتقاط الصور الجميلة على خلفية البحيرة الزمردية أيضاً.

    وترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" مجموعة من الصور للموقع الذي يتمتع بشعبية كبيرة لدى سكان المنطقة، وأهالي سان بطرسبورغ بشكل خاص، والروس من جميع أنحاء البلاد.

    الكلمات الدلالية:
    حياة روسيا, روسيا
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