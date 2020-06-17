موسكو 2259... كيف رأى رسام عاصمة المستقبل

في عام 1914، صمم رسام غير معروف سلسلة من 8 بطاقات بريدية بعنوان "موسكو في القرن الثالث والعشرين" بناءً على طلب مصنع «إينيم» للحلويات، الذي سمي بـ «كراسني أوكتيابر» (أكتوبر الأحمر) بعد ثورة عام 1917.

أراد الرسام من خلال هذه البطاقات مشاركة رؤيته لمدينة موسكو بعد 200 أو حتى 300 عام. حيث تظهر فيها «موسكو المستقبل»، التي وفقا للرسام، يمكن أن نشهدها في الواقع في القرنين الثاني والعشرين والثالث والعشرين: من 2114 إلى 2259.

اكتشف رؤية مستقبل أولئك الذين عاشوا قبل أكثر من مائة عام في عرض ألبوم صور من «سبوتنيك».