مناورات البحرية الإيرانية في بحر عمان

أجرت القوة البحرية التابعة للجيش الإيراني تدريبات تخليدا لذكرى "شهداء رمضان الأبطال" في منطقة شمالي المحيط الهندي وبحر عمان، وأطلقت خلالها صواريخ كروز بحرية قصيرة وبعيدة المدى صنعتها معامل وزارة الدفاع، التي دمرت أهدافها الاستراتيجية المحددة على مسافة 280 كم، حيث أن مدى هذه الصواريخ قابل للزيادة".

وخلال هذه التدريبات، "تم إطلاق صواريخ بر-بحر وبحر-بحر بمديات قصيرة وبعيدة بشكل متزامن من الساحل ومن سطح سفن القوة البحرية للجيش، حيث أصابت أهدافها بنجاح وبدقة عالية".

وصف المساعد المنسق لقائد الجيش الإيراني، الأدميرال حبيب الله سياري، اليوم الخميس، إطلاق صواريخ كروز خلال التدريبات البحرية، بـ"الخطوة الواعدة في رفع مستوى القدرات الدفاعية والردعية".