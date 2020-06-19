كيف يبدو التعايش مع كورونا في العالم... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"

أجرت القوة البحرية التابعة للجيش الإيراني تدريبات تخليدا لذكرى "شهداء رمضان الأبطال" في منطقة شمالي المحيط الهندي وبحر عمان، وأطلقت خلالها صواريخ كروز بحرية قصيرة وبعيدة المدى صنعتها معامل وزارة الدفاع، التي دمرت أهدافها الاستراتيجية المحددة على مسافة 280 كم، حيث أن مدى هذه الصواريخ قابل للزيادة".