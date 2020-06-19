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    كيف يبدو التعايش مع كورونا في العالم... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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    • امرأة تدفع عربة أثناء احتجاجات ضد عدم المساواة العرقية والدعوة إلى عدم تمويل شرطة سياتل، في وسط مدينة سياتل، واشنطن، الولايات المتحدة 14 يونيو 2020
    • الحلاقون يرتدون زي واقي وأقنعة للوجه مع افتتاح صالونات الحلاقة في مدينة دكا، وسط تفشي مرض فيروس التاجي (كوفيد-19)، بنغلاديش 16 يونيو 2020
    • قوائم العبارات على جانبها في ميناء العبارات بادانغباي في كارانغاسيم في جزيرة بالي، 13 يونيو 2020، بعد بعد محاولة إرساء فاشلة في 12 يونيو. تم انقاذ أكثر من 60 راكبا وطاقم العبارة، التى كانت تنقل أيضا مركبات بما فى ذلك العديد من الشاحنات، دون ذكر لوقوع ضحايا.
    • قام أعضاء لجنة من السلطات والخبراء بقيادة محافظ كوسكو، جان بول بينمنتي، بزيارة القلعة الإنكاوية ماتشو بيتشو في 12 يونيو/ 2020. وذلك لتقييم البروتوكولات الصحية والتنشئة الجديدة من أجل إعادة فتحها أمام الجمهور في 1 يوليو 2020.
    • الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسط التصفيق بعد مراسم التوقيع على أمر تنفيذي فيما يخص الإصلاح بالشرطة، في فناء البيت الأبيض في واشنطن، الولايات المتحدة، 16 يونيو 2020
    • مصطافون في محجر بورنيتسكي في منطقة لينينغراد
    • الكنيسة الرئيسية للقوات المسلحة الروسية في متنزه باتريوت بالقرب من موسكو، الدفاع الروسية، روسيا
    • مقاتلات ميغ-29 وسو-30إس إم ضمن فريق الاستعراض الجوي روسكيه فيتيازي (الفرسان الروس) و ستريجي أثناء بروفة العرض الجوي بمناسبة عيد النصر في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا 15 يونيو 2020
    • متظاهر يحمل لافتة مكتوب عليها بولسونارو إلى الخارج، الانتخابات العامة الآن! أثناء احتجاجات ضد الرئيس البرازيلي الحالي جويير بولونارو في ريو دي جانيرو، البرازيل، 13 يونيو 2020
    • متظاهرة من أنصار الرئيس البرازيلي الحالي جويير بولونار خلال الاحتجاجات ضده في ريو دي جانيرو، البرازيل، 14 يونيو 2020
    • الباندا الكبير في حديقة موسكو للحيوانات قبل إعادة فتح الأبواب أمام الزوار، بعد رفع الحجر الصحي في موسكو، 15 يونيو 2020
    • تداعيات انفجار وقع أمام محطة قطار في فينلين، الصين 13 يونيو 2020
    • جنازة رمزية أثناء احتجاجات وسط بيروت بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في لبنان، 13 يونيو 2020
    • وصول الوحدات العسكرية والآليات المدرعة إلى موسكو للمشاركة في العرض العسكري بمناسبة مرور الذكرى الـ75 لعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) في 24 يونيو/ حزيران في موسكو
    • بروفة الفرق الموسيقية العسكرية للمشاركة في العرض العسكري بمناسبة مرور الذكرى الـ75 لعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) في 24 يونيو/ حزيران في سيمفيروبل، القرم، روسيا
    • ركاب داخل عجل توب سي على خلفية قوس قزح خلال غروب الشمس بعد سقوط الأمطار في هونغ كونغ في 16 يونيو 2020.
    • يقوم الناس بالتمارين الرياضية في نادي خليج ساوث بيتش خلف ستائر بلاستيكية في، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي في 15 يونيو 2020 في شاطئ ريدوندو، كاليفورنيا، مع دخول الولاية في المرحلة الثالثة.
    • العاملون في القطاع الصحي يخرجون من مختبر متنقل قبل تحليل العينات التي تم جمعها خلال اختبارات عامة لفيروس كورونا في جاكرتا، إندونيسيا، 18 يونيو 2020
    • مواطنون يستجمون في حديقة ماكسيم غوركي، خلال موجة من الجر أصابت موسكو هذا الأسبوع بحيث وصلت درجات الحرارة إلى 31 مئوية، 16 يونيو 2020
    • عمال يرتدون كمامات داخل متجر لبيع أنابيب الحديد في سوق حديدية بالجملة، بعد أن خففت السلطات المحلية القيود المشددة المفروضة لمنع انتشار المرض الفيروسي (كوفيد-19) في كلكتا، الهند، 15 يونيو / حزيران 2020.
    • رجل يركب دراجة هوائية في حديقة على خلفية غروب الشمس، حيث دخلت موسكو المرحلة الثانية من رفع القيود المفروضة بسبب كورونا، 14 يونيو 2020
    • احتجاجات العاملين في القطاع الصحي في نانت، فرنسا 16 يونيو 2020
    • فتيات على ضفاف نهر ينيسي، حيث دخلت كراسنويارسك الروسية المرحلة الثانية من رفع القيود المفروضة بسبب كورونا، 14 يونيو 2020
    • عازف البيانو المشهور، الروسي دنيس ماتسويف، خلال حفل شو أون عبر الإنترنت، 13 يونيو 2020
    • راكبو الدراجات على شاطئ مفتوح، بعد أن أعادت فرنسا فتح شواطئها للجمهور في إطار تخفيف الإغلاق العام بسبب تفشي المرض الفيروسي كوفيد-19، في كايب - سور، فرنسا ، 13 يونيو 2020
    • امرأة ترتدي كمامة تسير في أحد شوارع مدينة مومباي، بعد أن أعلنت السلطات المحلية بتخفيف الإغلاق العام بسبب تفشي المرض الفيروسي كوفيد-19، الهند، 12 يونيو 2020
    • صياد السمك يلقي بشبكته عند الغروب في مياه نهر شط العرب في مدينة البصرة، العراق 12 يونيو 2020
    • ممرضة متقاعدة، فيديا روخاس (82 عاما)، ترتدي مجسما من الكرتون على شكل منزل، لحماية نفسها من المرض الفيروسي (كوفيد-19) في هافانا، كوبا ، 16 يونيو / 2020.
    • الواقع الجديد والتعايش مع كورونا، افتتاح المقاهي والمطاعم والمتاحف في موسكو، روسيا 16 يونيو 2020
    © REUTERS / Goran Tomasevic
    امرأة تدفع عربة أثناء احتجاجات ضد عدم المساواة العرقية والدعوة إلى عدم تمويل شرطة سياتل، في وسط مدينة سياتل، واشنطن، الولايات المتحدة 14 يونيو 2020
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    نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي: لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.

    دخول أغلب الدول الأوروبية ودول العالم المرحلتين الثانية والثالثة من تخفيف القيود المشددة لمنع تفشي فيروس كورونا، واندلاع احتجاجات القطاع الصحي في فرنسا، وموسكو تشهد ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة للشهر الجاري،... هذه وغيرها تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".

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    سبوتنيك, سبوتنيك
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