كيف يبدو التعايش مع كورونا في العالم... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي: لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.
دخول أغلب الدول الأوروبية ودول العالم المرحلتين الثانية والثالثة من تخفيف القيود المشددة لمنع تفشي فيروس كورونا، واندلاع احتجاجات القطاع الصحي في فرنسا، وموسكو تشهد ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة للشهر الجاري،... هذه وغيرها تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".
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