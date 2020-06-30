طعام المستقبل في طبق اليوم...شركة إسرائيلية تنتج لحوما مطبوعة

عرضت الشركة الناشئة الإسرائيلية « Redefine Meat» أطباقا من اللحوم المطبوعة بطابعة ثلاثية الأبعاد، التي تحاكي أطباقا من لحوم الأبقار الحقيقية، في منشآة في مدينة ريحوفوت.

تعمل تقنية شركة «Redefine Meat» على إنتاج لحوم من المكونات الطبيعية والمستدامة، وخالية من لحوم المنتجات الحيوانية، لها نفس شكل وملمس ومذاق اللحوم الطبيعية.

تجمع تقنية الشركة بين نمذجة اللحوم الثلاثية الأبعاد، ودراسة تركيبات الطعام وتكنولوجيا طباعة الطعام، لتقدم منتجا جديدا من "اللحوم" المعقدة والمعدة بطريقة فعالة تتماشى مع التطور والتكلفة المقبولة.

وبحسب الشركة، فإن لحوم «Redefine Meat» لها تأثير أقل على البيئة بنسبة 95%، وخالية من الكوليسترول، وبأسعار معقولة مقارنة بلحوم الحيوانات.

كما ذكرت الشركة على موقعها أن منتجاتها تلبي طلبات السوق العالمي للحوم البديلة، في الوقت الذي يسعى فيه العالم إلى تقليل استهلاك الحيوانات لإنتاج اللحوم الطبيعية. وأن قطاع اللحوم البديلة في السوق العالمي الآن في نمو متسارع ومستمر. وبالرغم من أنه هذا القطاع لا يزال ينقصه الخبرة، إلا إنه من المتوقع أن تصل قيمة مبيعاته إلى 140 مليار دولار سنوياً.

وقدم طهاة الشركة الناشئة لـ "رويترز" نماذج من اللحوم المطبوعة، والتي لم تختلف في شكلها عن اللحوم الحقيقية، على أطباق مزينة بخضار من إنتاج الطابعة الثلاثية الأبعاد أيضاً، ترونها في عرض ألبوم "سبوتنيك".