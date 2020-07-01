أفضل صور "سبوتنيك" في يونيو 2020

عرضت الشركة الناشئة الإسرائيلية « Redefine Meat» أطباقا من اللحوم المطبوعة بطابعة ثلاثية الأبعاد، التي تحاكي أطباقا من لحوم الأبقار الحقيقية، في منشآة في مدينة ريحوفوت.