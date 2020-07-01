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    أفضل صور "سبوتنيك" في يونيو 2020

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    • امرأة ترتدي كمامة في المركز الإعلامي التابع للجنة المركزية للانتخابات الدستورية في موسكو. حيث يجري في روسيا التصويت على التعديلات الدستورية لروسيا الاتحادية (25 يونيو - 1 يوليو)
    • أبراج الكرملين على خلفية غروب الشمس في حديقة زارياديه، موسكو 27 يونيو 2020
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء مراسم وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري ضريح الجندي المجهول في حديقة ألكسندر في موسكو، في عيد النصر 24يونيو 2020
    • العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء في موسكو، 24 يونيو 2020
    • عازف البيانو المشهور، الروسي دنيس ماتسويف، خلال حفل شو أون عبر الإنترنت، 13 يونيو 2020
    • ركاب محطة مترو أرباتسكايا في موسكو بعد رفع قيود العزل الذاتي في موسكو منذ 9 يونيو 2020
    • موظفو وزارة الطوارئ الروسية أثناء عملية التعقيم في أحد مراكز الاقتراع في منطقة تيفر، روسيا 25 يونيو 2020
    • القاذفة الاستراتيجية من طراز تو-160 خلال الجزء الجوي من العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020
    • امرأة تلتقط صورة سيلفي على خلفية الساحة الحمراء في يوم مشمس في موسكو، روسيا 10 يونيو 2020
    • متطوعون في فعالية خط الذكرى على ضفة كريمسكايا لنهر موسكو في موسكو، 21 يونيو 2020
    • أضواء النصر أمام مبنى الجامعة الحكومية موسكو بمناسبة عيد النصر، الذكرى الـ75 للانتصار على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في العاصمة موسكو
    • يجمع الناس مياه الشرب في حاويات مختلفة. نظرا لشح في إمدادات المياه، يضطر سكان بعض مناطق مدينة كاراكاس إلى انتظار هطول الأمطار حتى يتمكنوا من الحصول على المياه، فنزويلا 8 يونيو 2020
    • أنثى حيوان الراكون تدعى مايا داخل قفص في حديقة الحيوانات رويف روتشي في كراسنويارسك، روسيا 11 يونيو 2020
    • الزوار خلال الاحتفال بيوم البحارة في موسكوريوم للعروض المائية في موسكو، 25 يونيو 2020
    • اعتقال الشرطة لأحد المحتجين في مظاهرات جورج فلويد واسعة النطاق في نيويورك، الولايات المتحدة، 1 يونيو 2020
    • عودة خطوط الطيران الجوية إلى العمل، في إطار تخفيف موجة انتشار كورونا في العالم - مضيفة الطيران لشركة آيروفلوت في مطار شيريميتيفو في موسكو، روسيا يونيو 2020
    • أهالي موسكو يهربون إلى نوافير الحدائق العامة من حر الصيف في أوائل 16 يونيو 2020
    • دينا أفيرينا (روسيا) تؤدي أثناء تقديم فقرتها في إطار بطولة الجمباز الإيقاعي الدولية عبر الإنترنت، في قصر جمباز إيرينا فينر-أوسمانوفا للجمباز. تشارك فرق من عدة دول في البطولة، ويلعب كل فريق في مدينته، ويتم بث المسابقات عبر الإنترنت.
    • عودة السفن غرومكي (ذات الصوت العالي) وسوفيرشيني (المثالي) إلى الميناء في فلاديفوستوك، الولايات المتحدة 26 يونيو 2020.
    • القوات الروسية قبيل بدء مراسم افتتاح كنيسة الرئيسية للقوات المسلحة الروسية في متنزه باتريوت بالقرب من موسكو، الدفاع الروسية، روسيا 14 يونيو  2020
    • أسد سفاري بارك تايغان في القرم الروسية
    • مهرجان موسيقى أمام النصب التذكاري الوطن ينادي! بمناسبة عيد النصر، الذكرى الـ75 للانتصار على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في فولغوغراد، روسيا
    • المصطافون على شاطئ تسيرك في سوتشي، بعد رفع ميدو السفر داخل روسيا 27 يونيو 2020
    • الرياضيون من المنتخب الوطني الروسي في Hydroflight (الدفع النفاث المائي) يفتتحون مراسم الاحتفال بيوم روسيا برفع العلم في سان بطرسبورغ.
    • مريضة، زينايدا أفاناسيفنا نوفيكوفا، تبلغ من العمر 101 عامًا، أثناء خروجها من المشفى، بعد تلقي علاج عدوى الفيروس التاجي كوفيد- 19 وانتصارها على المرض، موسكو 2 يونيو 2020
    • احتجاجات العاملين في القطاع الصحي في باريس، فرنسا 16 يونيو 2020
    • فتاة في كنيسة المسيح المخلص بعد إعادة فتحها في موسكو، بعد إغلاق تام دام أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا في روسيا 2 يونيو 2020
    • وضع علامات طريق مؤقتة على شارع تفرسكايا. ستكون هذه العلامة بمثابة دليل لسائقي المعدات العسكرية المشاركين في موكب النصر في الساحة الحمراء في موسكو 1 يونيو 2020
    • المواطنون يستجمون في المنتزه المركزي باسم ماكسيم غوركي في موسكو، روسيا 7 يونيو 2020
    • زهور الخشخاش على خلفية حقل قمح صغير في مزرعة جيليزني في إقليم كراسنودارسكي كراي، روسيا 1 يونيو 2020
    • الألعاب النارية في مهرجان آليه باروسا) الأشرعة الحمراء في سان بطرسبورغ، وهو احتفال سنوي بمناسبة تخرج تلاميذ المدارس في روسيا، الذي أقيم هذا العام دون حضور يذكر بسبب كورونا، 27 يونيو 2020
    • مصطافون في محجر بورنيتسكي في منطقة لينينغراد
    © Sputnik . Kirill Kallinikov
    امرأة ترتدي كمامة في المركز الإعلامي التابع للجنة المركزية للانتخابات الدستورية في موسكو. حيث يجري في روسيا التصويت على التعديلات الدستورية لروسيا الاتحادية (25 يونيو - 1 يوليو)
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104587/04/1045870473_0:400:2931:2048_1200x675_80_0_0_9f3ebd42d15332a59b1f52f741f2db7c.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
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    يقدم لكم فريق عمل وكالة "سبوتنيك" أفضل صور بعدسات مراسليها من مختلف دول العالم.

    نعرض لكم صورا التقطتها كاميرات مراسلي وكالتنا "سبوتنيك"، في شهر يونيو/ حزيران 2020.

    الكلمات الدلالية:
    سبوتنيك, سبوتنيك
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